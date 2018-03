Productores no gozan de muchos apoyos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Productores de Río Grande se muestran optimistas aunque sin muchos apoyos del Gobierno, ellos abastecen actualmente importantes mercados de Irapuato y Zamora, además de la mercancía que acomodan en esta región.Alfonso Hernández Celis, señaló que son pequeños propietarios y por tanto no gozan de muchos apoyos, aunque reconoció que están a la espera de algunos apoyos municipales que de pronto les hacen llegar.Indicó que los productores de esta comunidad normalmente no están escritos en Sagarpa, “nosotros nos manejamos casi siempre solos, son trámites muy engorrosos y hay mucha burocracia”, dijo.Expuso que al ser pequeña propiedad se la juegan para rotar sus cultivos y como todo,Recordó que abastecen con sus productos hortícolas principalmente el mercado de Zamora, y últimamente viene mucha gente de Guanajuato a buscar ciertos cultivos como la lechuga. En la actualidad es la zanahoria la que tiene ahora buen precio y la lechuga permanece a la baja.Comentó que las hortalizas se riegan con agua de pozos profundos que tienen en la comunidad y no del río como mucha gente lo creía.dijo.Invitación para que le apuesten a las hortalizas de esta demarcación que tradicionalmente es hortícola.