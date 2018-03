Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya pasaron 80 años desde aquellos ayeres de la Expropiación Petrolera. El 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas anunció a los medios de comunicación la expropiación. Francisco J. Múgica, Ignacio García Téllez y Manuel Ávila Camacho, fueron los ideólogos del patriótico y valiente acto, que el tiempo marmolizó en la memoria de la Historia. Horas antes de que se hiciera pública la determinación, las petroleras que habían recibido extraoficialmente las noticias de la decisión gubernamental comenzaron a ceder; pero, la decisión ya estaba tomada.La expropiación, celebrada por el pueblo mexicano, quebrantó las relaciones diplomáticas con los países involucrados, que decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. Pese a las dificultades, en los comienzos históricos del desarrollo de la industria, ésta demostró la capacidad y fuerza del México unido; Pemex fue uno de los pilares económicos del país, hasta que el sindicato y la corrupción dejaron en la ruina a la paraestatal.La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había emitido su fallo en el conflicto obrero-patronal de la Standard Oil, propiedad de Rockefeller, y El Águila, compañía anglo-holandesa: en conjunto, éstas debían pagar $26’332,352.00 pesos a los trabajadores. Huye el capital extranjero y las reservas del Banco de México se desploman. El 1º de marzo de 1938, la Suprema Corte falla contra las compañías. El Presidente ofreció mediar, pero la respuesta de la Standard Oil fue clara: “no pagaremos”.Hubo una nueva y candente reunión entre los representantes de las compañías y el Presidente: la oferta oficial fue mejorada en el sentido de que, con el pago de las compañías, de los 26 millones de pesos, el Gobierno se comprometía al diálogo permanente entre las partes, para evitar posteriores dificultades. A tal propuesta del Presidente, el representante de las compañías respondió: “¿Y quién nos garantiza la negociación?”, “Yo lo garantizo…”, respondió Cárdenas. “¿Usted?” (sonrisa en cara). El Presidente se puso de pie… su reacción fue inmediata: “Hemos terminado”.En efecto, la intervención conciliadora del Presidente había concluido. El 18 de marzo, a las 10 de la noche, dirigió un mensaje a la nación reivindicando que la riqueza petrolera, que explotaban empresas extranjeras, era de México. Habló por la dignidad de México que pretendían burlar extranjeros que se habían beneficiado de nuestras riquezas. “He firmado el decreto expropiatorio”.Doscientas mil personas aclamaron al Presidente en el Zócalo capitalino. Serían legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyeron al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tenían: joyas, guajolotes, puercos, monedas de oro y plata… juntaron dos millones de pesos, insignificantes en monto, significativos y valiosos en nacionalismo.Las petroleras concertarían un amplio y efectivo boicot contra México. Todos los empleados, técnicos e ingenieros extranjeros abandonaron las instalaciones petroleras. Con urgencia, hubo que constituir una empresa que hiciera el trabajo que hacían los extranjeros; por lo tanto, por decreto promulgado el 7 de junio y publicado el 20 de julio, se creó la compañía Pemex.Cuando Cárdenas dio su discurso, dejó en claro que las riquezas del subsuelo pertenecían a la nación mexicana; y, por lo tanto, no podrían considerarse los mantos petrolíferos como parte del costo de la indemnización a los empresarios extranjeros. Por su parte, las compañías suponían que la compensación sí debería de incluir el petróleo estimado que se encontraba en el subsuelo.El presidente Franklin D. Roosevelt en un discurso público reconoció el derecho de México a expropiar las propiedades petroleras y aceptó que el pago de indemnización fuera valorado sobre los bienes muebles e inmuebles de las compañías sin incluir los mantos petrolíferos del subsuelo.Por su parte, la Standard Oil Company afirmó que el valor expropiado, solo de las compañías estadounidenses, era de 2,000 millones de dólares. Fue una guerra de rumores, calumnias y denostaciones contra México: decían que los excedentes de petróleo de México corrían en arroyos hacia el mar; que se habían rentado los puertos mexicanos a los japoneses y los aeropuertos a los fascistas.Se suspendieron las compras de plata a México, que representaban un monto promedio de 30 millones de dólares anuales. También, se prohibió el transporte y uso de los combustibles mexicanos, prefiriendo el venezolano.También, intentaron impedir que México adquiriese productos químicos indispensables para el proceso de refinación, como el tetraetilo de plomo, y maquinaria especializada. El problema del tetraetilo de plomo, cuya producción se consideraba como tecnología de punta, lo resolvieron los estudiantes de química del Politécnico y de la Universidad Nacional, sintetizando el producto.Ante el embate de los extranjeros, el Presidente nunca se achicopaló. El General Ávila Camacho opinaba de Cárdenas: “es sobrio y sencillo para comer como lo es para hablar; prudente como un viejo, cauto como un estadista, enérgico como un soldado, modesto como un hijo del pueblo y generoso y comprensivo con el dolor ajeno y las aspiraciones honradas del de abajo. Lo veo crecer de perfil para un destino enorme”.Pero, aquellos eran otros hombres, el General Lázaro Cárdenas fue un gigante en la Historia y un gran Presidente de México. Por desgracia, nuestro país pasó de ser un gran exportador de crudo, a importador de gasolina. Pemex y Cantarell, el yacimiento más importante del mundo, yacen agonizantes, dando su último aliento para atender el flujo para el dispendio gubernamental.Los gobiernos dilapidaron la renta petrolera, nunca se pensó que era un recurso no renovable, no se cambió petróleo por infraestructura… En lugar de crear un fondo soberano petrolero, como Noruega, constituido en 1990 y que ya cuenta con un capital ganado de un millón de millones de dólares, en México los gobernadores dilapidaron los recursos petroleros en frivolidades. En Noruega, el fondo está destinado para la educación y la salud, no lo puede tocar el Gobierno, lo maneja el Banco Central, está invertido en acciones de industrias AAA de talla mundial y bonos soberanos.A diferencia de Noruega, en México, los gobernadores se gastaron la renta petrolera en cualquier frivolidad: viajes y viejas, Suburbans, compra de terrenos caros; obras faraónicas sin sentido social, bonos, aguinaldos, campañas, aviones, guaruras y facturas de empresas fantasmas, entre otros. Recordemos en Guanajuato la Expo Bicentenario, los terrenos para un tren que no existe, los de la refinería fantasma, el gasto millonario en asesoría de imagen de Oliva. Nada que generara desarrollo y riqueza… Si el presidente Cárdenas volviera de su tumba y viera el uso y abuso que se hizo de Pemex, volvería al sepulcro.