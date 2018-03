Lotería salesiana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tenemos en México numerosos proyectos de servicio a la comunidad, de verdadera solidaridad, que ayudan a evitar que el “tigre” del pueblo ande suelto. En este contexto donde los políticos saquean el erario y donde nos hace falta solidaridad, tenemos obras que nos deben animar a seguir creyendo en lo bueno. Numerosas obras educativas y sociales que tiene la iglesia católica han perdurado por décadas, gracias al tesón de muchas religiosas y religiosos, pero también a la generosidad de la comunidad, a esa actitud de ayuda a los demás, que llamamos filantropía.La lotería es un juego divertido que se realiza para hacer convivencia y en el caso de las obras sociales, para recabar fondos. Une a la comunidad y retoma tradiciones, símbolos, cantados, bromas, frijolitos, que nos identifican como mexicanos. En todo el País, todavía, se sigue jugando a la lotería. Por eso, hoy les platico de una que hemos organizado para apoyo a la obra salesiana en León.En estas tierras hermosas, inició la obra de los salesianos, de los fundados por San Juan Bosco, con la Parroquia de María Auxiliadora y siguió su trabajo rescatando a niños de la calle para educarlos en la Ciudad del Niño Don Bosco y así han sido cientos, seguro miles, los niños y los jóvenes que se han beneficiado de la obra salesiana y su sistema preventivo.El proyecto educativo es entregado en 1960 a la congregación salesiana para conducir la “Ciudad del Niño”. Para 1989 se consolida Valdocco Don Bosco y Patio Don Bosco, el primero a manera de internado y el segundo con trabajo de ayuda a los niños de la calle. En 1999 se establece de manera formal el trabajo en red entre Patio Don Bosco, Valdocco Don Bosco y Ciudad del Niño Don Bosco y así nace lo que hoy conocemos como Proyecto Niños Don Bosco, y ya transcurridos casi 60 años, estas obras han atendido a aproximadamente 60,000 niños, adolescentes y jóvenes de toda la República.Pero esta obra, al igual que muchas de la iglesia, no siempre cuenta con recursos financieros, ni con la estrategia –digamos, de mercadotecnia-, para poder captar apoyos, aliados, simpatías y donativos, por eso, hace 3 años iniciamos la idea de crear un Patronato para poder asegurar la continuidad de la obra de Ciudad del Niño Don Bosco. La ausencia también de sacerdotes y religiosas católicos hace cada vez más necesario que se acelere la formación de Consejos o Patronatos de ciudadanos y laicos para dar seguimiento a su labor. Por lo anterior, los padres salesianos acudieron a gente cercana para que formáramos un Patronato, como el que permitió que abriéramos hace 12 años el Bachillerato Tecnológico Don Bosco. Tenemos ya 2 años operando como Patronato invitando a ex alumnos agradecidos, a empresarios generosos, a amas de casa solidarias, a universitarios inquietos, que simpaticen con la obra de San Juan Bosco, para que participen en esta red de ayuda que no consiste solamente en la aportación monetaria, sino también de ideas, contactos, iniciativas, redes, para poder fortalecer la obra salesiana aquí en la ciudad.Tenemos más proyectos: darle usos sociales mayores a la ex Hacienda Santa Rosa al vincularla con empresarios hoteleros; el dinamizarla con eventos como los que organizan los estudiantes de Gestión y Producción de Eventos de la Universidad Meridiano, en crear espacios culturales para aumentar el número de niños y jóvenes atendidos en Valdocco en Chapalita. Y entre los eventos de recaudación, la lotería salesiana.El objetivo de nuestra lotería, es generar un evento de convivencia sana, en un ambiente festivo y de familia. Será el 11 abril de a las 5:30 de la tarde a las 10 de la noche; será en el Poliforum León y está dirigida a 600 participantes; la colaboración individual será de 350 pesos. Será una lotería tradicional mexicana con 30 partidas en un montaje tipo banquete. No habrá bebidas alcohólicas y podrán participar a partir de 12 años de edad. Tendremos un número musical y un video institucional de la obra. Es claro: solo con obras solidarias es como reconstruiremos el tejido social dando oportunidades a las mayorías.* Director de la Universidad Meridiano, A.C.