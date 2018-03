Torbellino político manifiesto

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Cuando se habla de -minoríasselectas- la habitual bellaqueríasuele tergiversar el sentido deesta expresión, fingiendo ignorarque el hombre (la persona) selectono es el petulante que se creesuperior a los demás, sino el quese exige más que los demás...”Los arrebatos de no pocos aspirantes a puestos de elección popular, han creado un clima enrarecido en donde no se sabe quién es quién. Aflora, es evidente, la ambición por llegar a una candidatura; si es segura, mejor.Mientras eso no ocurre continúan en cierta especie de trampolín, dejan un partido, luego se ponen en el tentadero de otro, presumiendo un caudal de apoyos que, en verdad, pueden ser fruto de la fantasía.O dígame usted, lector amable, si ¿le entregó su voto anticipado a algún aspirante para que lo esgrima y presuma a manera de fuerza electoral desde ya?Las truculencias saltan a la vista con un maniobrismo pocas veces visto, sin entender los modernos caudillos que al amigo y al caballo no hay que engañarlos y mucho menos cansarlos, porque en tratándose de fe, ideologías o convicción política, nadie, ni el patrón al empleado, el pariente con su arbolito genealógico o aquel a quien le da o consiguió “chamba”, tienen el compromiso de ir con quien se considera su amo o ama y menos si van al desbarrancadero político. La libertad es única e intransferible.Las denominadas pre-campañas sirvieron para una pura y dos con sal, darle en cierto sentido sabor al caldo, entendido que dentro de los organismos registrados crecieron los apetitos y los impulsores de sus personeros le echaron el resto, como en el juego de naipes, presumiendo tener todos los ases en la mano; cuando se convencieron que en verdad la partida estaba para llorar, emigraron.Luego soltaron la baraja para ir a otra mesa con ruleta diferente. Nunca, hablando de los procesos históricamente, se había visto tanto chapulineo y es que hoy por hoy lo electoral y sobre todo lo político, deja dividendos nada despreciables.Unos opinan sin conocer, lo que se antoja poco ético y, si me apuran, diré que inmoral. Hasta don Alejandro Solalinde, quien vino a León para dictar una conferencia sobre migrantes, echó su gato a retozar en redes sociales adelantando hurras a la candidata de AMLO para Guanajuato, sin presentir siquiera el esquinazo que le preparaban a Antares. Calladito, al respecto, se hubiera visto mejor.Esa especie de chuleta, que es en lo que, para muchos y muchas, se ha convertido la política, es apetecible a grado que como en su tiempo razonara Carlos Hank González “un político pobre, es un pobre político”, pues de esos que nada tienen ya no hay, los menos cuentan con padrinos que les dan como al ahijado, su domingo anticipado. Si ganan la posición ya habrá tiempo para ponerse a mano.Es obvio que nadie les puede prohibir que nuevos o viejos políticos anden rondando el tonel de rica miel, con el riesgo de caer atrapados en él, cual refiere conocida fábula.Mientras más se acercan las fechas definitorias la temperatura ambiente se eleva, los promotores actúan y ocurre la paradoja que quienes rechazan el dedazo o proceso selectivo de un grupo, buscan el dedo mágico del que todo lo perdona y promete. ¡Habrase visto mayor paradoja!Un elector que razona, sensato, pensemos, ¿qué actitud ha de asumir ante los arrebatos verbalistas de unos y otros?Lo juicioso, se antojaría, es aguardar a que pase esa especie de tornado, para que los dimes y diretes permitan, ya en plano de sensatez, clarificar qué proponen unos y otros entendido que los ciudadanos, hombres y mujeres, somos quienes vamos a decidir el perfil de nuestros futuros gobernantes.Usted y yo, no entremos en esa guerra de acusaciones, descalificaciones, presunciones porque si nos involucramos en la campaña de saliva, perderemos la capacidad de análisis, que hemos de tener a la hora buena.Un programa que hable, pero juiciosamente de la familia, la seguridad nacional, proponga , pero en serio, combatir la rapiña que por decirlo de alguna manera se ha institucionalizado, un candidato o candidata que respete y pretenda fortalecer las hoy débiles instituciones, que se comprometa a gobernar con el pueblo y para el pueblo, ese puede ser elemento que nos convenza.No permitamos que nos tripulen desde ahora, ni comprometamos desde ya el sufragio, aunque el aspirante sea amigo o pariente, conocido o vecino de la colonia; si no es viable su proyecto, pues a otra cosa mariposa y votemos por quien o quienes creamos que van a cumplir.Curiosamente estas van a ser las elecciones más competidas de todos los tiempos, con mayor número de partidos y de candidatos de suerte tal que habrá perfiles para decidir.En la televisión se da últimamente un juego que se llama transformador, en el cual una figura se convierte en otra; es truco, se entiende pero pareciera que lo han trasladado también a lo propiamente político a grado que López Obrador asegura que Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, será, de ganar la elección, un muy buen gobernador en Morelos, porque el tabasqueño lo dice, nada más por eso.Aquí, en Guanajuato, hay quienes ya están, como en los tiempos de la esclavitud, mostrando el colmillo, para que se los vean y los seleccionen, porque la carrera ya está en pleno.Lectores, no permitamos que nos manipulen, nadie tiene derecho a negociar con nuestro voto ya que, además, no se sabe por quién lo vamos a emitir el primero de julio venidero.Vale la pena terminar con otra reflexión de Ortega y Gasset: “Si alguien en su discusión con nosotros se desinteresa de ajustarse a la verdad, si no tiene la voluntad de ser verídico, es intelectualmente un bárbaro. De hecho esa es la posición del hombre masa cuando habla, da conferencias o escribe”.