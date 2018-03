'PAN nunca cerró las puertas a Sheffield'

“Le voy a exigir a Ricardo Sheffield Padilla que le devuelva al pueblo lo que es del pueblo de León, la diputación federal no es de él, se la dio el pueblo, pero a través del PAN”, reclamó el dirigente ayer en rueda de prensa.



“Por un mínimo de congruencia tiene que renunciar a la diputación, sí por congruencia se fue del PAN, pido que renuncie también a la diputación”, añadió Ling Altamirano.



“¿Quién cerró la puerta, el partido o él? El partido nunca le cerró la puerta. El proceso está abierto y nos dejó tirados y abandonados el señor”, remató el líder panista.

