Brujos golean a Lobos de Zihuatanejo

2018-03-18 08:29:45 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

La escuadra hechicera se volvió a ensañar con su rival 8 goles a 1.

Los brujos se volvieron a imponer en casa. Foto: Karen Guerrero.



Con un abultado marcador de 8 goles por 1, la escuadra de “Brujos” venció a su similar de Lobos de Zihuatanejo la tarde de ayer como local en su compromiso de la jornada 32 de la Tercera División .

El cuadro del DT Alan Alaba, mismo que observó le partido desde las gradas, mandó un cuadro titular en su mayoría con elementos alternos a los jugadores que venían manejando la titularidad; comenzó Luis Camarena en la portería, Norberto Solano, Luis Briseño, Víctor Méndez, Rubén Ramírez, Mario Montelongo, Duilio Zermeño, Orlando Sánchez, Sergio Flores, Omar Cruz y Mariano Márquez.

El partido arrancó con un ritmo tranquilo, sin embargo conforme pasaron los minutos ese juego fue de menos a más, la “brujería” cada vez se acercaba con mayor peligrosidad al área rival por las bandas con Duilio Zermeño y Mario Montelongo, por izquierda y derecha respectivamente.

Mario Montelongo aprovechó los primeros minutos con “Brujos” al igual que Orlando Sánchez quien a un pase del primero abrió el marcador con un remate de frente al portería donde no tuvo posibilidades el arquero rival; minutos después vendría la primera oportunidad para los de naranja y azul en táctica fija, Briseño cobró el tiro de esquina, el cual remató de buena forma Omar Cruz con un testarazo que significó el 2 a 0.

El tres a cero no tardaría en llegar, pues nuevamente se repitió la fórmula Montelongo-Sánchez, en donde este último remató a puerta abierta.

La feria de goles en el Domingo Velázquez apenas empezaba pues vendría el delantero Luis Briseño con una “joya” de gol, levantando el esférico en los linderos del área grande logrando techar al arquero que aunque hizo por detener el balón, no pudo evitar en cuarto tanto en contra.

Recién ingresaba Eduardo Grijalba cuando nuevamente se marcó tiro de esquina a favor y después de ser ejecutado, Grijalba remató de cabeza para hacer el cinco por cero, de inmediato el seis a cero estuvo en los botines de Briseño cuando el árbitro del encuentro marcó pena máxima, sin embargo, el dorsal 7 de “Brujos” erró su tiro que fue desviado por el portero hacia tiro de esquina nuevamente, esta ocasión Norberto solano si hizo efectivo el sexto tanto, yéndose al descanso 6 goles por cero.

Ya para los siguientes 45 minutos la pizarra seguiría incrementando, ya que el peligro de los de casa seguía latente; el séptimo tanto llegó en los botines de Duilio Zermeño logrando hacer efectivo el cuarto gol desde la esquina.

La respuesta de Lobos llegó cuando cobraron de gran forma un tiro libre que se “clavó” en el ángulo superior izquierdo de Camarena; los de casa aún tuvieron un sin fin de oportunidades pero que no lograron concretar, sin embargo, Briseño insistió hasta que hizo el segundo en lo personal y el 8 a 0 definitivo del encuentro, con lo que llegaron a 68 puntos y siguen siendo la mejor ofensiva de la liga.

Al término del encuentro el Atlético San Francisco fue despedido entre aplausos por su fiel afición.