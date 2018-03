Motociclista queda gravemente lesionado al chocar contra camioneta

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven motociclista quedó gravemente lesionado después de chocar contra una camioneta en San Francisco del Rincón; se presume que no portaba casco protector.Ayer por la tarde fue notificado mediante diversas llamadas al 911, indicando del fuerte accidente ocurrido en la colonia Vista Oviedo, donde se encontraba una persona tendida sobre la carpeta asfáltica.Protección Civil informó que se trataba de un menor de 14 años de edad y del cual no se proporcionó mayor información ya que al momento de la caída quedó inconsciente.En primera instancia el menor fue trasladado por la unidad de Cruz Roja a una clínica particular, sin embargo al presentarse en calidad de grave fue llevado al Seguro T-21 en la ciudad de León.Ya que según el dignóstico sufrió una herida severa en el cráneo,al no portar el casco protector, motivo por el cual requería de atención médica especializada.