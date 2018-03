Fin de semana, 10 asesinatos, ningún detenido

En León un comerciante conocido comoEl ataque sucedió a las 7:05 de la tarde de ayer sobre la calle Paseo de la Presa casi esquina con calle Aliso.Isaí Ramírez Vera, de 35 años, se encontraba en su negocio de ropa cuando al menos, llegaron hasta el establecimiento.Testigos contaron en el lugar que uno de los agresoreshasta que cayó al suelo.



“Yo escuché como dos balazos, pero pensé que eran cohetes y no, mi vecina me dijo que eran diaparos. Cuando salimos, la esposa del señor ya estaba gritando”, platicó una vecina.

La víctima vestía una bermuda color caqui, playera en color negro y unos tenis del mismo color.Vecinos y familiares de Isaí, reportaron el ataque alcuando todavía contaba con signos vitales.Elementos de lapidieron una ambulancia pero al atender a la víctima ya era demasiado tarde, había fallecido.Preventivos iniciaron un operativo de búsqueda del vehículo sospechoso que huyó con dirección alAgentes de Investigación Criminal (AIC), iniciaron las indagatorias con familiares y testigos para anexarlas a la carpeta de investigación, mientras que peritos de laDespués de casi tres horas, personal dey fue trasladado a sus instalaciones para realizarle la necropsia de ley.De un enfrentamiento a balazos entreen la comunidad de Merino en Cortazar.Al parecer el fallecido se encontraba en una toma clandestina,Los hechos ocurrieron ayer a lassobre un camino vecinal en la comunidad de Merino.Al lugar se trasladaron elementos preventivos, quienes al llegar observaron que en la zona ya se encontraba personal de laa unos 50 metros del camino y sobre un campo de cultivo se localizó el cuerpo de un hombre sin vida.A unos metros del cadáver también fueron localizados dos camiones,y una válvula en una toma clandestina. Al menos uno de los camiones transportaba un contenedor para el almacenamiento de hidrocarburo.Datos preliminares indican que al acudir al lugar elementos delCon múltiples huellas de violencia y con ‘el tiro de gracia’,El hallazgo se registró cerca de las 2:30 de la tarde cuando lasin vida cerca del lugar conocido como Los Hervideros.Tras el reporte, elementos del, estaba un vehículo marca Ford, modelo antiguo, y tirado en el suelo un hombre con huellas de violencia.ya no contaba con signos vitales.Además cuando los peritos se inspeccionaba la unidad,el cual estaba semidesnudo, también con lesión de arma de fuego.Los cuerpos de dos hombres ejecutados a balazos,Cabe mencionar que extraoficialmente, se habló que uno de ellos era conocido comoLa primera ejecución se registró cerca de las‘El Chino’ fue localizado tirado a unLa zona fue acordonada de inmediato, a fin de no entorpecer las investigaciones,La segunda ejecución del día, fue registrada una hora después, sobreUna llamada al 911, por parte de lugareños,Los preventivos solicitaron rápidamente el apoyo con una ambulancia,Los paramédicos valoraron al hombre, mismo que ya no presentaba signos vitales debido a que presentaba por lo menosLa zona fue de la misma forma acordonada para no entorpecer las debidasEn ambas ejecuciones arribó personal de laasí como de Servicios Periciales, los cuales se encargaron de iniciar con las carpetas de investigación.Un cadáver con el ‘tiro de gracia’ en la cabezaTambién mostraba aparentes huellas de tortura,Ayer desde las 11 de la mañana,, rumbo a Irapuato.Policías de la localidad solicitaron el apoyo de elementos de laUn elemento logró ubicar el cuerpo a la altura de la comunidadcolocaban pacas de rastrojo para detener el cuerpo.En un puente peatonal, con la ayuda de las pacas,, con el apoyo de los campesinos del rancho.El cadáver presentaba ya un alto estado de putrefacción,Una persona fue asesinada aLa balacera se registró a las 10:30 de la mañana sobre el callejónDespués del ataque los vecinos llamaron alEnseguida se trasladaron al lugar de los hechos elementos de Seguridad Pública así como socorristas desiendo estos los que luego de revisar a un hombre que se encontraba tirado sobre el callejón 10 de Mayo señalaron que ella no contaba con vida.Cerca delUn hombre fue acribillado a tiros en la comunidadDe acuerdo a los primeros avances por parte de lay no consumía drogas ni ningún otro tipo de estupefacientes.Los hechos se registraron a las 8:15 de la noche en la comunidad Colorado, se encontraba sobre una de las calles de la comunidad hablando por teléfono con su novia.Fue en ese momento que un grupo de hombres armados a, comenzaron a dispararle en diversas ocasiones por lo que cayó al suelo.En esos momentos su hermano salió yy tomaron sentido hacia a la cabecera municipal de Pénjamo encontrándose una ambulancia, pero ya nada pudieron hacer por él.Los cuerpos de dos hombres ejecutados a balazos, fueron localizadosCabe mencionar que extraoficialmente,mientras que la segunda persona sigue en calidad de desconocida.La primera ejecución se registró cerca de las‘El Chino’ fue localizado tirado a un costado del camino, quien presentó a simple vista dos impactosLa zona fue acordonada de inmediato,, mientras que se le daba aviso a las autoridades competentes.La segunda ejecución del día, fue registrada una hora después,Una llamada al 911, por parte de lugareños, alertó a los elementos deLos, la cual arribó minutos más tarde.Los paramédicos valoraron al hombre, mismo que yaLa zona fue de lainvestigaciones de este segundo caso.En ambas ejecuciones arribó personal de lalos cuales se encargaron de iniciar con las carpetas de investigación.Un hombre que lavaba camiones, quien además realizaba funciones deSe ubica sobre el bulevar Solidaridad, a un lado de la despachadora de Gas Noel,La pensión ‘Rancho Grande’ hace aproximadamenteAyer, minutos después de lasy sorprendieron a la víctima, quien dormitaba.Lo sacaron en contra de su voluntad,pero en ese instante uno de los sicarios le apuntó y le disparó.dos de ellos en la cabeza.