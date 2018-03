Quieren fortalecer el sector restaurantero

“Creemos que al ver una cara nueva los empresarios digan que si a Canirac, se está trabajando y lo que queremos lograr es un cambio para que se integren, que las autoridades nos tengan más en cuenta”, dijo.



“A nosotros se puede sumar desde una persona que vende gorditas hasta banqueteros, restauranteros, cualquier gente que procese algún alimento puede entrar”, puntualizó.



“Buscamos que la Canirac trascienda y que le de representatividad al gremio ante el Gobierno y la sociedad. No ha sido fácil, uno de los factores que nos han agobiado no solo a nosotros sino a todas las cámaras es la participación, somos muy apáticos, nos quejamos mucho pero pocos estamos comprometidos a realizar algo”.



“La meta es seguir creciendo la cámara, invitar a más empresarios a que se afilien a la cámara y sobre todo seguir participando en eventos que fomenten la cultura gastronómica mexicana y sobre todo la local”.

Aunque no se cuenta con un registro oficial, entre Celaya e Irapuato existen 400 restaurantes, algunos de ellos están registrados ante la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de ambos municipios.Y en este año se esperan nuevas inversiones en los dos municipios.En 2017, la Canirac a nivel nacional presentó un artículo donde estima que existe más de medio millón de establecimientos de alimentos que trabajan en la formalidad, que tienen mano de obra femenina en un 53%, siendo una de las industrias que más empleo generan.Con una nueva mesa directiva y gracias a la atracción de nuevas inversiones, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Irapuato, busca fortalecer al sector durante 2018.Aunque no existe un registro oficial de establecimientos en Irapuato, la zona comercial cuenta con más de 150 restaurantes consolidados, desde Plaza Cibeles hasta la zona Dorada, los que se suman los cientos de comercios de comida rápida, fondas y carritos que ofrecen venta de alimentos.Juan Mora, propietario del restaurante Brick Bistro Bar y próximo presidente de la Canirac Irapuato, señaló que este año buscan lograr ser Delegación, para lo que necesitan 51 agremiados, teniendo actualmente 30 socios.Refirió que no sólo se enfocarán a atraer a más empresarios restauranteros, sino también a generar mayores beneficios para los que ya están agremiados, a fin de generar nuevos proyectos con el apoyo de instancias gubernamentales.Destacó que como un sector unido, los empresarios podrán tener mayor seguridad para sus negocios y buscar capacitación constante para sus empleados, con lo que se disminuiría en gran medida la rotación de personal.Señaló que como beneficios, quienes se afilien pueden acceder a un seguro, a certificaciones nacionales e internacionales, a financiamientos de instancias estatales y federales, a capacitaciones por parte de la Secretaría de Turismo, entre otras.Ernesto Usabiaga Díaz Barriga, presidente de Canirac Celaya comentó que la cámara ha tenido altibajas aunque de acuerdo a las estadísticas es el que mayor empleo genera a nivel nacional y es el que más mujeres empresarias genera.Canirac Celaya tiene un registro de que en el Municipio se ubican cerca de 250 restaurantes entre ellos los de cadenas hoteleras, aunque tienen alrededor de 70 afiliados, buscarán atraer a más.El Presidente entrante de Canirac en Irapuato señaló que este año, al menos 6 nuevos restaurantes abrirán sus puertas en Irapuato, generando mayor oferta gastronómica y sobre todo, dando oportunidad de empleo a más ciudadanos.Los nuevos restaurantes llegarán junto a hoteles que se construyen actualmente en la ciudad, sumado a los proyectos de inversión independientes.Indicó que el trabajo coordinado con instancias de gobierno municipal y estatal es clave para la cámara, pues la llegada de más empresas representará el fortalecimiento del sector.La hamburguesería Celaya, abrió sus puertas para darle un plus al paladar de los celayenses.Un lugar creado por dos jóvenes, ubicado en la avenida el Sauz en la colonia Laureles, abrió hace 15 días para ofrecer una cena diferente y tratar de innovar en la forma de preparar hamburguesas, esto en el combinar sabores que no son típicos.Los creadores de esta nueva empresa, que da en sus inicios cuatro empleos, buscan crecer y generar un tipo franquicia a largo plazo.Con un lugar en donde se tienen todos los productos frescos y espacio acogedor para recibir a los comensales, preparan las hamburguesas que se han distinguido entre los celayenses.Otra de sus opciones y que es un plus, es su servicio a domicilio.