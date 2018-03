Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

R- Guau, mi Santias, yo en tu lugar calladito me vería más bonito, eso de tener solo dos lectores, no habla bien de tu popularidad.S- La verdad es que la popularidad no me interesa, Rufo, la calidad de las respuestas es lo que vale; y no creas que es ser mamilas, sino que como me dijo un maestro de esos de los de antes: La verdad y la objetividad son inapreciables, no importa quién las exprese; es por ello que me permito compartir contigo, mi estimado can y con mis dos lectores, quienes después de leer el artículo dominical donde describía yo el ambiente de paz y armonía que antes teníamos en México, se preguntan: ¿Y qué podemos hacer para recuperar espacio y tradiciones que nos permitan tener la calidad de vida de antaño?R- Grrr, lo veo en chino, mi Santias. El deterioro social y económico asociado al deterioro en la calidad de vida, de manera natural generan deterioro social y como resultado una violencia que hasta podría calificar de natural y necesaria, de parte de quienes son excluidos, cuando no explotados porque hemos construido un sistema que orientado a la producción y al consumo al infinito, de manera natural conduce a la concentración de la riqueza y a un modelo de esclavitud moderna, en donde podrás tener tu televisor de plasma, pero no eres libre de vivir tu vida, ya que para sobrevivir tienes que estar al servicio de quienes son dueños del capital, de los instrumentos de trabajo, y ahora, con la modernidad, de los sistemas crediticios, financieros y de los mercados.S- Puesto así tienes razón, perro, pero yo soy más positivo.R- Grrr, pues como diría José Saramago, premio nobel de literatura: “Yo decidí ser pesimista, porque los optimistas están contentos con lo que hay.”S- Chinche perro, ahora me resultas filósofo ¡Me da gusto! Sin embargo la cosa no va por ahí, al igual que Saramago estoy descontento con lo que sucede y el rumbo que lleva el planeta, empezando por México. Sin embargo tengo optimismo o la esperanza de que a base de fregadazos, la raza humana entendamos y hagamos cosas diferentes; ya sea con el cuidado de la naturaleza, ya que nos estamos acabando el planeta, como en cuestiones de convivencia, empezando por construir un modelo socioeconómico que tomando como premisa el que somos una sociedad de personas y no de cosas, ni de ganancias el bienestar del ser humano sea prioridad.R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos. ¿De cuándo a acá un ser humano se va a preocupar de otro?, Uds. son intrínsecamente ojetes, egoístas, individualistas y envidiosos.S- Nada que alegar, así nos comportamos; pero esa no es nuestra naturaleza, perro. El ser humano es naturalmente projimal y buena onda, dispuesto a ayudar a otros y tender la mano al necesitado, y no hablo de valores éticos o religiosos, hablo de nuestra naturaleza projimal; la que en esencia hemos corrompido al construir un modelo de convivencia cimentado en “tener y poder”, dejando de lado el “Ser”, cuando es un hecho, que cuando crecemos en nuestro interior y ello conlleva convivir y apoyar al prójimo ¡Vivimos mejor! Pocas cosas tan gratificantes como un “gracias” de una persona a la que ayudaste y eso, estimado Rufo, te hace sentir bien y es calidad de vida.R- Guauuu, a veces te inspiras, mi Santias y haces que me sienta orgulloso de ser tu compañero; pero, volviendo a nuestro presente, con lo que dices que son los humanos: ¿qué recomendarías a los candidatos para tomar el rumbo que perdimos?S- Tan bien que íbamos, perro. Ta´ cabrón pedir peras al Olmo cuando la codicia es el motor de la clase política y gobernante, pero ¡Tienes razón!, propongamos un pasito: Ojalá que los ayuntamientos, los estados y la República, inicien programas de “espacios comunes” en donde con tranquilidad las familias puedan convivir, reír y disfrutar de tiempo de calidad juntos; espacios cuyo objetivo sea incrementar la calidad de vida, no el hacer negocio como hoy son los “Mall´s” y Centros Comerciales, diseñados para esquilmarte y que dejes tu dinero, o los impagables cines y espectáculos donde tienes que pedir crédito para poder asistir. Nos hacen falta plazas, espacios seguros para acampar, unidades deportivas completas (no solo un par de “chinches” canchas de futbol terregosas), lugares para, con la familia, tener un día de campo sin tener que empeñar el coche y el perro; en una palabra, espacios de convivencia social y familiar económicos ¡Ese sería un buen principio!… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.