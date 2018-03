Una mujer dijo el lunes que eraen unaFaviola Dadis habló emocionada, pero tranquila, en una conferencia de prensa en Los Ángeles,

Faviola Dadis (derecha) señaló que el abuso ocurrió hace 16 años



"He sufrido de depresión, ansiedad y estrés postraumático, me ha costado entablar relaciones de confianza con hombres", dijo Dadis con lágrimas mientras leía de una declaración escrita.



"Steven se sentó ahí tranquilamente como si nada hubiera pasado mientras yo estaba visiblemente molesta y aterrada por la experiencia", dijo. "Me fui sintiéndome horrorizada y totalmente violada".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dadis dijo que. Dijo que ella terminó de inmediato la prueba y se fue profundamente sacudida.Recientemente presentó una denuncia policial, y los fiscales de Los Ángeles dijeron el lunes que su caso estaba siendo investigado.El abogado de Seagal, Anthony Falangetti no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios.Tras varias llamadas telefónicas y mensajes de texto,de castings para una película que planeaba hacer sobre Genghis Khan, dijo Dadid.Dadis fue acompañada por una persona allegada a su familia porque desconfianza de su madre, pero, y la hizo caminar por el cuarto en traje de baño antes de decirle que quería probar su química juntos y comenzar a toquetearla, dijo Dadis.Dijo que se lo contó a algunas amistades después de cerca de un mes, pero queSeagal luego la llamó, dijo, pero ella nunca aceptó sus llamadas.Dadis, y en especial la denuncia de la actriz Portia de Rossi, quien dijo que Seagal una vez le abrió el cierre de los pantalones durante una audición.Dadis habló en la conferencia de prensa acompañada por su abogada, Lisa Bloom, y otra mujer, Regina Simons, quien dijo que Seagal abusó sexualmente de ella en 1995 cuando ella tenía 18 años, una denuncia que había hecho en enero en el programa "Megyn Kelly Today" de la NBC.Seagal dijo en su página de Facebook que no conocía a Simons y que su historia era inventada.Bloom dijo que no había planes inmediatos de demanda.