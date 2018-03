¿Por qué todos hablan de Gorillaz en el Vive Latino?

@vivelatino #humanzworldtour Una publicación compartida de Gorillaz (@gorillaz) el Mar 18, 2018 at 9:47 PDT



"¡Viva México!" , dijo en español el vocalista de la agrupación, Damon Albarn, al hacer una pausa.

"Son hermosos, un país único, los amo", agregó más tarde.

Dejaron las caricaturas en las pantallas y el mundo virtual para que los de carne y hueso cerraran anoche el escenario principal del Vive Latino con un concierto que impresionó en todos los sentidos.No por nada los integrantes de Gorillaz hicieron una visita al Foro Sol casi a las cuatro de la mañana del domingo para revisar el lugar y comenzar a trabajar en el concierto con el que la banda acabaría con 16 años de ausencia. Volvieron con todo, con un concierto que impresionó y hasta hizo llorar.Las gradas que rodeaban el escenario principal y la plancha se llenaron de un público deseoso de ver tal vez, por primera vez en vivo, un show de los británicos.Minutos después de la hora acordada, la banda salió con un gran despliegue de coristas y luces que envolvieron el lugar ya lleno de aplausos. M1 A1 fue la canción con la que iniciaron su participación, en la que lucieron máscaras de luchadores.Entre toda la gente que a esa hora cambiaba la cerveza por un traguito de agua, de los que no quitaban los ojos del escenario y de los que encontraban un rincón ideal para moverse por los ritmos de Gorillaz, una mujer, conmovida, repetía con cada canción su alegría por estar esa noche ahí, el no poder creer que estaba viendo a una de sus bandas favoritas y repetir con ellos la letra de sus canciones. Last living Souls también sonó en la primera parte de su concierto.Cuando cantaron On a Melancholy Hill, tema incluído en su disco Plastic Beach, la mujer no pudo contener el llanto mientras Albarn daba voz a la canción "Well you can’t get what you want but you can get me…".Pese a que el vocalista sufrió una pequeña caída, esto no impidió que el concierto brillara en la última noche del festival con temas como Tomorrow comes today, Clint Eastwood y muchas más.