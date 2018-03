No tengo tiempo para observaciones de Derechos Humanos: José Luis Baños

El presidente municipal de Atotonilco El Grande, José Luis Baños Cruz, dijo desconocer las observaciones que emitió la CDHEH respecto a la barandilla del municipio, pues argumentó, carece de tiempo para da vista a las observaciones.



Al corte del segundo semestre de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) publicó un diagnóstico sobre las áreas de retención municipal, en donde muestra que Atotonilco carece de agua potable, infraestructura y video vigilancia.



“No tengo tiempo, luego en los medios me dicen: oye, ¿ya viste que te sacaron un meme? pero es sólo cuando me dice mi gente, porque no tengo tiempo de andar checando estas cuestiones”, argumentó.