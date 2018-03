Acusan a alcalde de Tlaxcoapan por proselitismo

El pasado viernes, el alcalde de Tlaxcoapan Jovani Miguel León Cruz, realizó un evento de entrega de vales de zapatos para estudiantes de las diversas comunidades del municipio, situación por la que Morena pidió al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo regular el evento, a bien de que no se violente la equidad en la contienda electoral.



Con fecha del 14 de marzo, Omar Martínez Escamilla, representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Consejo Distrital local número 14, con cabecera en Tula, ingresó un oficio dirigido al secretario ejecutivo del IEE de Hidalgo para evitar que actos de este tipo se usen con fines electorales.





Acusaron que el evento congregó a muchas personas y tenía el objetivo de entregar vales, no los zapatos, por lo que pudo ser utilizado como condicionante de voto, sobre todo porque ya han beneficiado mil 500 familias a través del programa denominado "Me pongo en tus zapatos", aun cuando no es época de inicio escolar.



Además, el representante de Morena mencionó que el padrón de beneficiarios no es público, lo que provoca que se desconozca el método de selección de los mismos y, con ello, se haga mal uso del recurso público para fines políticos.





Hasta este momento, se desconoce si el Consejo Distrital ha emitido respuesta a la queja.