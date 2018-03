Avanza construcción de puente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El proyecto ejecutivo para realizar un puente vehicular en el crucero de la comunidad la Soledad en la carretera Abasolo ya inició,visitó el día de ayer la zona donde habitantes de la comunidad dijeron que se les pidieron firmas a favor de la construcción del puente.El secretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Medina explicó que se realiza un proyecto ejecutivo como parte de la modernización de la carretera federal 90 para dejar en el banco de proyectos y que pueda ser tratado en otra administración.“Del puente de la Soledad también se va a realizar un proyecto ejecutivo para dejarlo en el banco de proyectos de la modernización de la carretera federal 90”, aseguró.Explicó que hay varios cruces considerados peligrosos donde ocurren accidentes continuamente, como este caso, y que aunque todos son importantes es necesario darle prioridad al llamado Puente Hella que se realizará en el entronque Abasolo, Cuerámaro-Irapuato“Adelante tenemos el crucero de Pueblo Nuevo también, y aún así tenemos que realizar la priorización de la ejecución de las obras; El prioritario era ese porque tiene mucha movilidad, tanto de vehículos como pasaje que lleva a los centros de trabajo y a Cuéramaro”, explicó.Recalcó que aunque realizan el proyecto ejecutivo de la obra no se espera que los trabajos inicien durante lo que resta de la administración del gobernador, Miguel Márquez Márquez.“Se tiene que dejar el proyecto ejecutivo para que en otra administración se pueda tratar, debe ser un proyecto de un puente de una trompeta que ya vemos que es un solo pase”, explicó.Sobre el puente en el Centro Industrial Guanajuato conocido como Hella el kilómetro 16, el Secretario de Obra Pública , dijo que por el momento desconoce le fecha de entrega y el monto“No tengo los datos ya reales, totales del contrato porque ese lo lleva la secretaria, entonces para dar tiempos, montos, no lo traigo, porque no lo llevamos a cabo nosotros, sé que es arriba de 35 ó 40 millones de pesos, pero ya se iniciaron los trabajos”, señaló.Explicó que este puente lo realiza la Constructora guanajuatense Azacan en quienes, dijo, se confía terminen de acuerdo a los tiempos que se establezcan.