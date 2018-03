Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Solo se busca ponerle un nombre espectacular a los Operativos como es el caso del reciente ‘Operativo Titán’ y realmente la fuerza de reacción es mínima, opinó el regidor de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Muñoz Torres.“Creo que son de estos operativos que les gusta ponerles nombres espectaculares y realmente la fuerza que tienen de reacción es mínima”, señaló.Para combatir delitos en Guanajuato como homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico arrancó hace algunos días el operativo Titán que incorporó a 225 elementos federales.El Regidor opinó que los operativos deben medirse mejor, especialmente en la cuestión de obtener resultados favorables, pues de lo contrario se interpreta como una acción mediática para comunicar a la sociedad que se hace algo en favor de la seguridad independientemente de que haya resultados positivos o no.“Buscan un asunto mediático para decir que están haciendo algo, pero habrá que conocer las unidades de medida del proyecto, como cuánto dinero se le va a destinar, qué pasa si no cumplen las metas, porque es muy fácil hablar, cobrar dinero, no dar resultados y seguir cobrando una nómina”, opinó.Destacó que operativos o acciones como Titán están ligadas a tiempos electorales, pues se busca transmitir trabajo por la seguridad problemática y preocupación principal de los guanajuatenses.“225 elementos se anunciaron para este operativo Titán donde van a ir por los más buscados, cuando anunciaron su llegada ya mil elementos del Ejército, hacen falta otros 2 mil y bueno resultados no han sido muchos; es parte de esta situación de reacción que quieren hacernos notar a la gente en tiempos electorales, prácticamente ya están a la vuelta de la esquina en donde no quieren que los agarremos mal parados, pero la ciudadanía, escucha ve y siente, se siente insegura”, dijo.