Un refugio lleno de esperanzas

Desde hace 7 años La Casa del Migrante ubicada en Irapuato ha sido un refugio de esperanza y solidaridad para muchos indocumentados que llegan a su paso por esta ciudad, quienes buscan con ilusión “El Sueño Americano”.Lupita González, directora de este recinto, se ha convertido en una heroína para cada uno de los que buscan este espacio para resguardarse y descansar, ella refiere que las experiencias han sido muchas y los logros aún más al poder brindar apoyo por unas cuantas horas a cada una de estas personas que vienen desde lejos, algunos de ellos llegan solos, mientras que otros lo hacen acompañados de sus familias.”Me siento agradecida con la presidenta y fundadora María Eugenia Torres de Leal, por darme la oportunidad de apoyarla y hacer algo que desde años muchos años quería realizar y hacerlo realidad como es ayudar a este sector que su opinión son quienes más lo necesitan”, refirió Lupita González, quien resaltó que todos los días han sido de mucho aprendizaje.Esta casa, ubicada en el número 1897 de la calle Río Silao, en el fraccionamiento La Pradera, fue fundada el 1 de julio de 2010 y próximamente cumplirá 8 años, aniversario que será celebrado con una misa de acción de gracias.Lupita González compartió que la ayuda comunitaria dentro de Casa del Migrante consiste en brindarles 24 horas de alojamiento, se les da de comer 3 o 4 veces al día, se les brinda acompañamiento médico, se les da la oportunidad de una llamada telefónica para que puedan comunicarse con sus familiares y se les brinda ropa, calzado y artículos de aseo personal.“Normalmente son 30 las personas que se reciben en Casa del Migrante, pero hemos tenido en ocasiones un cupo de 56 personas, el 97% son hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, hasta de la india”, refirió la Directora de Casa del Migrante.Asimismo, platicó sobre la vida de algunos de los indocumentados, quienes en su camino hacia Estados Unidos deciden quedarse en México.“Aunque Irapuato no es caso de estancia para muchos indocumentados, algunos de los migrantes deciden ya quedarse, pero Casa Migrante ya no entra en esa cuestión porque solo les brindamos alojamiento por 24 horas“, refirió.Para Lupita convivir con cada uno de los migrantes y conocer su historia de vida la ha hecho más fuerte ante la vida y ante cada adversidad.“Tener ese contacto con ellos y conocer su destino e historia es muy gratificante para mí, aunque no podemos hablar con todos, pero lo bonito es poder brindarles un apoyo y que sigan su destino, y esto los hace sentirse bien en la casa, porque no son victimizados, más al contrario son atendidos de la mejor manera, aunque es poco el tiempo que están, más sin embargo es brindarles atención a su paso por Irapuato”, dijo.Añadió que también esta agradecida con toda la comunidad que ha apoyado a esta Casa de Migrante, ya que, resaltó, es por ellos que ha sido posible solventar este recinto.“Para mí estas personas son muy importantes, así como lo es mi familia y aunque no queremos figurar por brindar esta ayuda, solo puedo decir que esto es lo que me gusta hacer, es muy gratificante poder brindar tu apoyo a estas personas”, finalizó Lupita González.