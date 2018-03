Cantera contra cartera

2018-03-19 08:54:43 | LUIS GERARDO LUGO | León, Guanajuato

Claudio González demostró sus ganas de defender la camiseta esmeralda. Foto: Staff.



Los canteranos le brindaron una chispa de vida a una Fiera herida de muerte por unos Lobos que resultaron ser más astutos de lo previsto.

Iván Rodríguez, Díaz Price y Claudio González aportaron su granito de arena para rescatar un punto cuando el panorama lucía negro con un 2-0 en contra.

Después de 45 minutos de olvido, Gustavo Díaz se decidió por Díaz Price e Iván en la contención y mantuvo a Claudio en ataque.

El resultado fue mayor dinamismo en el medio campo y dos goles de cabeza para empatar.

Iván se ha consolidado como titular en la era del Chavo y hoy nadie lo quita. Con la ausencia de Mejía, ha sobresalido recuperando balones y logrando tres asistencias.

Con lo hecho por Iván, hemos olvidado a Aldo Rocha que partió al Morelia porque Torrente no lo quiso.

Las hechuras de Díaz Price le han brincado a la Liga MX, es más, ni siquiera está en la plantilla de 25 jugadores del León que vemos en la página oficial de la Liga.

Claudio, en tanto, vivió un debut de aplausos, jugó por azares de las lesiones de Boselli y Ramos, pero lo hizo para un doblete milagroso. No salió a hombros porque la igualada no ayuda en mucho a las aspiraciones de calificar y porque además se le negoció a un equipo colero.

El detalle en Claudio es que a diferencia de Iván y Díaz Price, quienes debutaron en la Liga a los 19 años, se le da la oportunidad a una edad en el que el 90 por ciento de los futbolistas ya son una realidad en Primera.

De las malditas comparaciones sacamos que Donovan, Barnes, Ramos, Cerato y Cecchini acumulan 311 minutos y un gol, mientras que los tres canteranos citados mil 297.

Ok, quitemos a Iván si lo consideramos caso especial, pero aún así los otros dos suman 214 minutos de juego y dos goles.

No se trata de ponerlos en un pedestal pero sí de resaltar lo que le han aportado al equipo en esta época de vacas flacas: goles, asistencias y deseos de sobresalir.

El último racimo de canteranos esmeraldas que recuerdo fue con ‘Borita’ Alcántar, ‘Shuster’ Domínguez, Andy Pérez, Chuy Mendoza, Ulises González, Omar Monjaraz, ‘Garrita’ Ortiz, ‘Cuate’ Mendoza, Aldo Díaz, Israel Valadez, Cirilo Saucedo e Hibert Ruiz, entre otros. Todos ellos dieron la cara soportando tormentas y a través de estas se abrieron paso en la división de ascenso y en el máximo circuito.

Cuando hay tiempos así, donde los resultados positivos no llegan y la cartera abierta para refuerzos no ayuda, se abren las ventanas de la oportunidad a los jóvenes que buscan hacer realidad su sueño de jugar mediante lo único que los puede mantener: deseos y buen futbol.

El debut de Claudio fue de ensueño, pero que haya sido a los 25 años y 11 meses es de llamar la atención.

El éxito de toda directiva debe darse a través de esa inteligente magia de saber combinar jugadores emblema con el aporte de buenos refuerzos y el ímpetu de jóvenes ávidos de jugar.

Al menos hoy, tenemos en el León a novatos que alzan la mano para pedir cancha. Denles más balones.