¡Denle más cancha a González!

“Barnes llegó fuera de tiempo, no hizo pretemporada, le exigimos en competencia porque no tuvimos otra manera de verlo debido al calendario tan apretado, no pudimos hacer amistosos y en los minutos que tuvo, que es cierto que no fueron muchos, no aprovechó esa oportunidad y Claudio sí”, aseguró el “Chavo” Díaz luego del empate ante el equipo de Rafael Puente.

Creo que el chamaco #ClaudioGonzalez aprendió muy bien del matador @mauroboselli , felicidades a seguir trabajando ahora juega mis tigres a ganar hermanos Vamos Tigres los 3 puntos — Gignac Andre-pierre (@10APG) 18 de marzo de 2018

La necesidad obligó aa las trincherassu talento y el hambre de llegar a ser. El fin de semana, esoque en 90 minutos, mostró más que al menosJorge Pereyra, Gonzalo Ríos, Álvaro Ramos, Giles Barnes... varios arietes han vestido la camiseta esmeralda desde el regreso a Primera División pero ese detalle no es el único que los reúne, sino también suCons, Claudio presume unque elementos como Ríos, Ramos, Cerato o el mismo Barnes, quienes a diferencia del, no han carecido de minutos.Desde su arribo la temporada pasada, elha sido contemplado en 30 partidos entre, sin embargo, solo ha conseguido tres anotaciones. Barnes no presume mejores números ya que ni siquiera ha debutado en Liga.González, en su primer partido en elfue uno de los juveniles que reencontraron al plantel verdiblanco con la fiereza perdida, y no sólo eso, sino queque mantiene la esperanza de Liguilla.Incluso recibió cumplidos no sólo de sus compañeros de equipo, sino también dequien destacó su desempeño.