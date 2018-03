Que debuten y sigan

2018-03-19 09:04:06 | FRANCISCO VELA | León, Guanajuato

Ver a un jugador mexicano, delantero, debutar en la Liga y hacerlo con dos goles, es muy difícil.

Ellos si defienden al equipo. Foto: Especial.



Aplaudamos los debuts, celebremos las oportunidades para los talentos mexicanos en una Liga de no formados en nuestro país; demos tiempo a su consolidación, pero sobre todo, exijamos continuidad para su consolidación.

Ver a un jugador mexicano, delantero, debutar en la Liga y hacerlo con dos goles, es muy difícil. Lo de Claudio González el sábado con el León es algo espectacular.

El balompié mexicano está lleno de muy buenos futbolistas no formados en México y de otros tantos que llegan a quitarle una oportunidad a los nacidos en nuestro suelo, sólo por que son más “negocio” para algunos que manejan el balompié.

Hay un clamor en nuestro país: oportunidad para los jóvenes de la Segunda División y la Sub 20.

Pero yo le pregunto a los aficionados que van exigiendo se valide la petición: ¿Cuántos de ustedes saben quiénes juegan en las categorías inferiores de sus equipos? ¿Saben los nombres de los jugadores más destacados de las inferiores de sus equipos?

¿Están dispuestos a apoyar al jugador en su aprendizaje en Primera? ¿Valorarán y respaldarán la decisión del club de arriesgar por jóvenes?

Que los jóvenes defiendan su vocación

Igual le pregunto a esos jóvenes que están trabajando por ganarse esa oportunidad: ¿Qué están dispuestos a hacer para ganársela y defenderla? ¿Realmente están dispuestos a ser los profesionales que exige cada club y cada afición? ¿Están dispuestos a pagar el precio?

¿Será que algún día las directivas dejarán de usar a jugadores mayores en categorías inferiores? Y es que para poner un ejemplo, en el León muchas temporadas estuvo un arquero de 30 años jugando con la Sub 20.

Extranjeros fuera de forma, jugadores castigados, son constantemente vistos jugando como titulares en equipos formativos. Eso es imprevisible en un proyecto de consolidación de talentos.

El tema es complejo, en León se han debutado en los últimos años en primera división a poco más de 40 jugadores, muchos de ellos aves de paso. La mayoría de esos jóvenes que debutaron reconocieron que no supieron manejar su aparición en Primera y terminaron por naufragar justo cuando apenas zarpaban en su carrera.

Felicidades a Claudio González, felicidades a Diaz Price; mucho éxito a David Macias y a Jorge Durán. Ojalá que Cristian Torres retome el rumbo y que los jóvenes del Club León encuentren su vocación y la defiendan, pero sobre todo que medios, directivos y afición estemos más al pendiente de su carrera y menos habidos de en “cinco minutos” hacer juicios de valor.