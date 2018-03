ANAYA CON DIEGO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ricardo Anaya acompaña hoy a Diego Sinhué Rodríguez a su registro como candidato de PAN-PRD-MC. El queretano espera el millón 400 mil votos que le prometieron los de casa.Ricardo Sheffield Padilla pide hoy licencia como diputado federal. Mañana a las 13:30 p.m. se registra como el candidato a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia”.El suplente de Ricardo que asume como legislador es el joven leonés Allan León, actual secretario de Vinculación del Comité Estatal del PAN y también Consejero de la Canaco.De unas semanas para acá, en las giras por colonias y comunidades y en los eventos que encabeza el alcalde Héctor López, se adoptó la estrategía de dar mini-informes de resultados y reflexionar lo mucho que se puede lograr con un trabajo de continuidad, de él claro está.Este próximo miércoles 21 se espera que, ahora sí, Héctor sea designado por la Comisión Política Permanente del Comité Nacional del PAN como candidato a la Alcaldía y prepare las maletas para irse a más tardar cinco días antes del arranque de la contienda el 29 de abril.Antes falta resolver el interinato, si apuestan a la experiencia del exalcalde Luis Ernesto Ayala Torres, o recibe la oportunidad el empresario y regidor por el PAN, Chava Sánchez Romero, a quien lo tienen también en ascuas porque no hay definiciones, pero él está listo.Llamó la atención que en el evento de transporte el único regidor presente fue Chava Sánchez, pero ninguno de los que integran la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento: Luis Ernesto Ayala, presidente; Roberto Novoa, secretario; y Chuy Vázquez, vocal.En su mensaje el Alcalde insiste en que lo critiquen, que le señalen lo que no funciona, comenta que quiere ciudadanos exigentes, pero también, y es la otra parte, que al mismo tiempo propongan y participen. Dejar pues de criticar desde la comodidad de las redes.En el evento del viernes al que le dieron por llamar “Transformamos la Movilidad”, Héctor repitió lo que ya dijo en otras giras: “Cuando un ciudadano se queja nos está dando la oportunidad de mejorar, cuando ya no lo hace, ya valió madre…”, así lo dijo textual. “Quiero ciudadanos que critiquen pero que participen, que no se queden callados”, agregó.Y es que, se queja el Alcalde, los Comités de Colonos los integran de cinco a un máximo de 20 personas, en su mayoría mujeres, es decir, muchos nos quejamos pero pocos participamos. Y tiene razón, en lo general somos apáticos e indiferentes frente a los temas públicos.Aunque, ya entrados en el ‘modo autocrítica’ de Héctor López, la siguiente pregunta que toca hacerse al Alcalde y a su equipo es ¿qué parte de responsabilidad tiene en eso la autoridad?, y después ¿qué tienen que hacer para motivar a la participación social? Pueden empezar por echarle un vistazo al funcionamiento del modelo de consejos ciudadanos.Por cierto en el evento que sirvió como informe de Movilidad se evidenció que hoy la autoridad y los transportistas están en “luna de miel”, el Alcalde no dejó de agradecer la colaboración de “mis amigos”, les llamó. Estuvieron Daniel Villaseñor, de Transportistas Coordinados de León, y Jesús Álvarez, de la Alianza de Transportistas Urbanos de León.El director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), Héctor Salgado Banda, recibió una delegación de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE) encabezada por su director general, Alberto José Herrera González. El equipo de Guanajuato compartió su modelo administrativo, financiero y legal.Los directivos del PCE reconocieron que el ISSEG es ejemplo como impulsor para garantizar la cobertura, suficiencia y sostenibilidad de la seguridad social en las entidades. A partir de la Declaración Guanajuato se creó en octubre la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ONIESS), la cual preside Héctor Salgado.Luego de declinar como la candidata de Morena-PES-PT a la gubernatura, Antares Vázquez subió este fin de semana un mensaje a redes sociales. Destaca que se ha hecho un gran esfuerzo y han crecido en Guanajuato, pero acepta que la opción de Ricardo Sheffield puede dar más. “Yo no soy una ambiciosa vulgar, no persigo un puesto”. Su figura gana.Defiende que Ricardo Sheffield no buscó ese puesto, que ni enterado estaba de la encuesta, que si la diferencia en el posicionamiento de ella y el expanista no hubiera sido tanta, no se baja, pero lo fue. “Yo continúo en la lucha, no me vendo, no traiciono”. Antares será la coordinadora de campaña de AMLO en Guanajuato y hará interesante equipo con Ricardo.La Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato licitó el primer paquete de acciones como parte del programa “2018 Mejores Caminos”. De los 67 caminos a rehabilitar en 34 Municipios, se licitaron 22 acciones y la siguiente semana se prepara un nuevo paquete para iniciar la rehabilitación que abarcará en total 1,068 kilómetros.En estas acciones se van a destinar recursos iniciales por 400 millones, sumado a ello se integrará otro paquete de 200 millones que busca mejorar el 20% de la red carretera.Entre las obras del primer paquete se encuentra: la carretera Los Ramírez-Santa Ana del Conde, León-La Muralla, León-San Felipe, el Libramiento Sur de San Francisco, etc.