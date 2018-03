Sorpresa Morena

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las ideologías de los partidos, sus principios y la lealtad a ellos, se erosiona en México como nunca antes. Tan solo en Guanajuato en unas pocas semanas Morena captó la rebelión en el PAN y el PRI. Miguel Ángel Chico, aún senador por el PRI, renunció a ese partido porque no le gustó la forma en que se eligió candidato a la gubernatura. No importaron décadas de filiación tricolor, no importaron las oportunidades ni las ideas ajenas de Morena.En el PAN, Ricardo Sheffield, actual diputado federal de Acción Nacional, avienta la toalla después de que el gobernador Miguel Márquez Márquez le cerrara todos los caminos, primero a la lucha interna por la presidencia municipal de León y luego a cualquier otro escaño de importancia. La sorpresa mayor para él y los electores es que cayó parado como candidato de Morena a la gubernatura. Hay más tránsfugas del PRI a Morena y seguro algunos panistas seguidores de Sheffield lo acompañarán en su intempestiva candidatura.Los ciudadanos podemos preguntar en legítima defensa: ¿Qué nos venden en Morena quienes en el pasado denostaban el populismo de Andrés Manuel López Obrador? ¿Su frustración y su coraje por no ser tomados en cuenta? ¿Cambiaron de ideología en un tris?El poder por el poder resulta siempre una mala señal, una perversión del oficio de la política. Igual, el oportunismo sólo muestra una pobreza intelectual y moral que pocas ocasiones resulta productivo. ¿Dónde quedarán parados Chico y Sheffield? ¿Promoverán las reformas económicas y la apertura como lo hicieron antes, o declararán el regreso de la economía mixta, el retroceso en la reforma educativa y la reivindicación de la maestra Elba Esther Gordillo? ¿Qué dirán del derecho al aborto, el matrimonio igualitario o la separación absoluta del Estado y la Iglesia?Las posibilidades de que Ricardo Sheffield llegue a la gubernatura son casi nulas. No es lo mismo contar con todo el andamiaje de un partido, con el apoyo y la logística de quien ha dominado Guanajuato en los últimos 27 años, que vender la idea de que todo en Acción Nacional está podrido y hay que virar a la izquierda. Pasarán muchos sexenios antes de que algún partido pueda derrotar al PAN. Por eso a Miguel Márquez no le preocupó tanto apuntar el dedo hacia donde quiso, como quiso y cuando quiso. Sheffield será una pequeña molestia a menos que el ex alcalde de León se lance de verdad a sacudir la campaña.El lado bueno de todo este tráfico de personas entre partidos es que vitalizará la contienda. Antes, Diego Sinhué Rodríguez no necesitaba hacer campaña. Podría haberse ido de vacaciones y regresar a recoger su constancia de mayoría. Ya no.Dicen los rancheros con su sabiduría: “para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo”. Por el carácter de Aurelio “Chachis” Martínez y la expresividad de Sheffield, se espera una campaña muy divertida.Para Morena pudiera ser un hit encauzar algunos miles de votos en Guanajuato gracias a la rigidez del proceso en los otros partidos. Ya sabemos cómo se ponen los cierres de la votación con El Peje. Sería toda una historia que los votos de Guanajuato sumaran para el triunfo de ese partido en la contienda presidencial.