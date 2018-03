Escribe de arte para los jóvenes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Me interesa mucho el acercamiento con los jóvenes porque me parece que pueden aproximarse de una manera muy fresca y desenfada a lo que es el arte contemporáneo”, dijo Arturo Joel Padilla durante la presentación de su libro Dispositivos de arte conceptual.El autor dijo estar seguro de que van a leer y analizar el libro de manera desestructurada, “el objetivo del ejemplar es acercar a los jóvenes el conocimiento para lograr una mayor comprensión del arte contemporáneo”.La presentación se realizó en la Ibero León, ante alumnos de arquitectura, diseño y carreras afines.“El arte, a lo largo del tiempo, se ha entendido y a veces no, pero el arte contemporáneo, en la gran medida de las manifestaciones que encontramos, o se rechaza muy rápidamente o se acepta con la misma velocidad, no hay proceso de asimilación para poderlo analizar”, comentó el arquitecto, restaurador, doctor en artes y director general del Forum Cultural Guanajuato.