¿Qué se hará en el tema de armas de fuego en México?

El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, llamó a sus homólogos de la, antes de que concluya su legislatura.Se pronunció a favor de una revisión al nuevo sistema penal acusatorio porque actualmente, aseguró, salvo si se trata de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o delitos que pongan en riesgo la seguridad nacional.Luna recordó que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, desde 2016



"Es común que durante las detenciones siempre hay personas que traen una arma ilegal, sin importar que cometieron un delito o no. No podemos continuar con esta situación, esta sería una reforma que no solo beneficiaría a la ciudadanía en general, sino contribuiría a la disminución de homicidios dolosos", recalcó el asambleísta.

El también líder de la bancada perredista en el órgano legislativo local refirió que a través de estas reformas, aprobadas por el



"Se trata de una propuesta a favor de la seguridad, pues al restringir las armas ilegales también habría una disminución de los delitos en la Ciudad de México y en otras entidades del país, ya que la mayoría de éstos se cometen con una arma ilegal", dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mencionó que durante la aprobación en elincluyan este tema en su agenda legislativa.