Urge a Meade eliminar el fuero

“No debemos esperar hasta después de la elección, por ello, y para poner el ejemplo de que nosotros ya estamos trabajando, le pediré a los legisladores de la coalición que integramos que presenten una iniciativa que elimine el fuero en todos los niveles”.

“Nadie con fuero, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos. Ningún privilegio más que el de ser mexicano”, declaró.

A 80 años de la expropiación, no habrá marcha atrás: seguiremos reafirmando nuestra soberanía energética con el impulso de grandes inversiones que atraerán más de un millón de empleos, y de energías limpias responsables con nuestro planeta. México será una #PotenciaEnergética. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de marzo de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, pidió a los legisladores del PRI, PVEM y Nueva Alianza aprobar una reforma Constitucional paraLuego de solicitar su registro como candidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Meade anunció que no esperará hasta después de la elección para impulsar esta medida.En su intervención, elsostuvo que los problemas deben resolverse, pero sin arriesgar lo logrado. El ex funcionario federal reconoció que los ciudadanos viven con miedo por la inseguridad, molestos por la corrupción y frustrados frente a la desigualdad.Sin mencionar por su nombre a sus oponentes, Meade aseguró que hay quienes, promover el rencor, la exclusión y la irresponsabilidad económica. Tambiény a quienes descalifican a los que no se subordinan a sus decisiones.Frente a los Gobernadores emanados de las filas del PRI y algunos de sus colaboradores, elde manera responsable, ordenada y sensata al País.