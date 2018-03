Operó en México empresa que dio 'fake news' a favor de Trump

La empresay señalada de difundir información engañosa durante el proceso electoral,, según informó este domingo Channel 4 News.

Cambridge Analytica

De acuerdo con un video publicado por el programa de noticias,y engañosos.Recientemente, medios internacionales como The New York Times y The Guardian revelaron que, la cual usó para direccionar a los votantes estadounidenses a determinados anuncios políticos.En el video publicado por Channel 4 News,director de datos de Cambridge Analytica, y Mark Turnbull, director ejecutivo de la empresa, en diferentes hoteles de Londres.

Alexander Nix

México,



"Tiene que suceder sin que nadie piense que es propaganda", aseguró Turnbull al falso cliente en una grabación.



"Porque en el momento en que piensas que eso es propaganda, la siguiente pregunta es, ¿quién ha dicho eso?", añadió.



"Entonces no estamos en el negocio de las noticias falsas. No estamos en el negocio de mentir, inventar cosas. Y no estamos en el negocio de la trampa", aclaró el ejecutivo al afirmar que Cambridge Analytica no es el tipo de empresa que contrata mujeres para seducir a un oponente por chantaje, por ejemplo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante las reuniones,, así como la campaña de reelección del Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, en 2017.Pero en una reunión por separado con Nix y Turnbull,Nix aseguró al supuesto cliente que simplemente con desenterrar la investigación de algún miembro de la Oposición no es suficiente.Durante los encuentros,país en que se registran enfrentamientos entre partidos políticos rumbo a la elección presidencial del próximo 1 de julio.