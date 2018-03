¿Sufres alergias? esto te interesa

La rinitis es la enfermedad alérgica más frecuente en el mundo y cada vez aumenta su prevalencia.mientras en México la cifra oscila entre 25 y 35%, destacó Javier Gómez Vera, académico de laEn la Ciudad de México, resaltó,lo que la convierte en un problema de salud pública.



"Puede comenzar a cualquier edad; hay quienes la presentan entre los dos y 10 años, otros durante la adolescencia, incluso hemos detectado adultos arriba de 40 o 50 años que nunca antes la habían tenido y hoy la padecen", indicó el también presidente del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia.

En México, la prevalencia de la enfermedad corresponde aHay muchos grados de severidad, y probablemente quienes tienen una fase leve no se percaten de que están enfermos y no buscan un tratamiento específico; no obstante,La rinitis, explicó, es, como pólenes, polvo, caspa de animales o ácaros.



La rinitis estacional generalmente corresponde a las estaciones del año. "Hay pacientes para quienes los pólenes a los que son alérgicos proliferan en primavera, como las malezas, los pastos o algunos tipos de árboles; entonces, si aumenta su presencia en la atmósfera tienen más reacción, y lo mismo puede suceder en el verano con las lluvias, o en el invierno con el frío", detalló.

Los síntomas son, todos los días, incluso algunos refieren hasta 10 minutos seguidos de estornudos, comentó.Puede confundirse con asma o con un resfriado común; sin embargo,Los síntomas de la rinitis no alérgica, determinadas comidas y afecciones crónicas, refirió.El jefe del Servicio de Alergología del Hospital Regional "Adolfo López Mateos" aclaró que en ningún caso la rinitis es contagiosa, "pero cuando es alérgica sí puede ser hereditaria; otros factores que pueden predisponer la enfermedad son la prematurez, la exposición a alérgenos y haber tenido dermatitis atópica en la infancia".Una vez confirmado el diagnóstico, el paciente puede disminuir los síntomas con un tratamiento adecuado. Sin embargo, acotó,Por ello recomendó, además delal cual el paciente es susceptible.La duración del tratamiento es variable,o de por vida, concluyó.