Elaborarán nuevo plan contra la inseguridad

Para la elaboración del nuevo plan de desarrollo municipal el tema principal a analizar será la inseguridad en Celaya y la creación de proyectos para mejorar en ese sentido.Así lo aseguró elquien admitió que para la última actualización en 2012, no se dio la relevancia necesaria a este tema.“Ese tema) en 2012 no estaba, hay que ser claros, estaba el desarrollo económico sustentable. Hoy en día el tema número uno será ese, y vemos que hay que llevar a cabo acciones, estrategias, obras, capacitación, etcétera, en ese sentido porque no es un tema que se recupere de la noche a la mañana es un trabajo constante”, dijo.Con la presentación deltendrá que actualizar el plan municipal por lo que se contratará a una empresa para su elaboración.eñaló que para la dependencia es complicado que le personal del instituto lo elabore.“Estamos elaborando los términos de referencia para la contratación del estudio, seis meses es un tiempo corto y el persona del instituto no tendría la capacidad de atender la condición operativa y a la par elaborar el instrumento de planeación”, aseguró.Detalló que actualmente la dependencia a su cargo se encuentra realizando un diagnóstico sobre las metas alcanzadas y áreas de oportunidad del plan anterior elaborado en 2012.“Creo que todos somos conscientes de que de 2012 a la fecha, las condiciones en el municipio han cambiado. Han surgido nuevos temas para la agenda municipal, con nuevos temas, retos y oportunidades de desarrollo”, dijo el funcionario.“Existe una obligación para los municipios de armonizar su sistema de planeación con el(…). Tenemos seis meses, a partir de la publicación del plan estatal en el periódico oficial, para llevar a cabo la armonización de los instrumentos de planeación”, comentó.Admitió que hay metas que no se han lograron temas como la construcción de la nueva clínica del seguro social y en la actualidad han surgido nuevos retos como un mayor cuidado del medio ambiente y otros temas en los que se ha avanzado.“Hemos avanzado en temas de rescate del centro histórico, en movilidad hacia zona norponiente, pero en cuanto tengamos este diagnostico lo empezaremos a trabajar con nuestro principal asesor que es el Copladem”.Tras la elaboración del diagnóstico interno, se realizarán foros de análisis con universidades y sociedad civil para plantearse nuevos objetivos.“Ahora el tema es plantear soluciones regionales para manejarlos desde otra óptica más eficiente en toda la región”, finalizó.