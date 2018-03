2018-03-20 17:08:04 | EL UNIVERSAL

Anteriormente, se tenían altas expectativas de ambos jugadores que brillaron en Perú 2005.

Giovani Dos Santos y Carlos Vela han bajado su cuota goleadora con el Tri. FOTO: Especial.



Si hay dos jugadores que llevaron al Tri Sub 17 a la consecución del título de la categoría en Perú 2005, fueron Giovani dos Santos y Carlos Vela, pero en ese momento su olfato goleador con la Selección Mexicana de Futbol ha ido a la baja y sus números recientes hacen dudarlo que puedan llevar a la verde al quinto juego en el Mundial.



En aquel entonces, estos dos jóvenes pintaban para ser líderes goleadores y referentes en la selección mayor y esto no se ha cumplido.



Gio tiene 101 partidos internacionales con la playera nacional y sólo tiene en su casillero 18 dianas. Lo malo es que la mitad fueron en juegos amistosos y nueve en duelos oficiales.

Lo que sí puede presumir es que fue tricampeón en Copa Oro. Ganó el campeonato en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y un gol en el Mundial de Brasil en 2014.



Todo pintaba que para que en Rusia viniera su consagración, pero en sus más recientes 12 duelos con México sólo se ha hecho presente en un amistoso ante Nueva Zelanda el 9 de octubre de 2016.



CASI APAGADA. En el caso de Vela, el jugador de Los Ángeles FC tiene un historial peor que su compadre. Por una coincidencia del futbol también ha marcado 18 anotaciones; lo malo para él, pero bueno para su porcentaje, es que lo ha hecho en 68 juegos.



Si sus números no son tan apantallantes como debería ser es porque se la pasó más de un año fuera del Tri, incluido el Mundial de Brasil.



Su regreso al cuadro verde fue en un amistoso ante Holanda, en el que metió dos dianas. Lo malo para él fue que ha marcado tres goles en sus más recientes 16 encuentros y uno en los más recientes nueve.





6 Son los goles que Gio ha logrado en los últimos 25 juegos con la playera del Galaxy de Los Ángeles.