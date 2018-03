2018-03-20 14:41:25 | EL UNIVERSAL

Habrán grandes duelos de preparación entre potencias en el 'Viejo Continente'.

En menos de tres meses iniciará la Copa Mundial Rusia 2018. FOTO: Especial.



El balón rueda por todo el orbe. Fecha FIFA, penúltima antes del Copa del Mundo, y última para muchos seleccionadores de armar su lista de 23 futbolistas. En todos los equipos, en todos los técnicos hay dudas que resolver. En Argentina la polémica se centra en si Paolo Dybala, atacante de la Juventus, tiene espacio en el sistema de Jorge Sampaoli, o si Agustín Marchesín del América de México puede ser el tercer portero por encima de Wilfredo Caballero.



En Colombia las conversaciones se centran en si Teófilo Gutiérrez, ex de Cruz Azul, debe de estar entre los elegidos de Néstor Pékerman. En Brasil rezan porque Neymar llegue en buen nivel a junio, después de su operación. Y en España se encuentran sorprendidos porque el técnico Julen Lopetegui eligió a Diego Costa por encima de Álvaro Morata.



Son en total 41 encuentros los que las selecciones clasificadas al Mundial van a disputar entre el 23 y el 27 de este mes. La mayoría a realizarse en Europa, continente donde se juega el torneo.

Sólo pocos equipos nacionales decidieron no viajar al viejo continente para prepararse, entre estos está el mexicano, con sus duelos ante Islandia y Croacia, además de Perú que también jugará en la unión americana frente a los mismos sinodales del Tricolor.



Los conjuntos efectuarán en su mayoría dos encuentros, pues se le quiere sacar mucho jugo a estas últimas reuniones, sólo Uruguay jugará un partido y lo hará lejos de todos y de todos, en Nanning, China, en contra del equipo de la República Checa.



Hay grandes duelos en la Fecha FIFA, dignos de final de Copa del Mundo. Argentina se verá las caras con Italia, en Manchester, Inglaterra, y días después se medirá nada menos que con España, en Madrid.



Los máximos ganadores de Copas del Mundo: Alemania y Brasil, revivirán sus viejas batallas en partido a realizarse en Munich. En otros juegos no menos interesantes: Francia encarará a Colombia en París; Holanda jugará contra Inglaterra en Amsterdam y en Lisboa lo hará contra el Portugal de Cristiano Ronaldo.



El balón rueda por todo el mundo a menos de tres meses del inicio del Mundial de Rusia. Muchas dudas que despejar, muchas decisiones que tomar.