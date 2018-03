2018-03-20 15:22:10 | EL UNIVERSAL

La carrera más importante en el mundo del ciclismo estará en México

Acapulco será una de las tres sedes del "Tour de Francia" en nuestro país. FOTO: Especial.



Con el fin de seguir implementando la cultura deportiva en México y dar a conocer deportes que no son muy comunes en el país, por tercer año consecutivo se llevará a cabo La Etapa Acapulco by Le Tour de France, misma que tendrá sede en el complejo Mundo Imperial el próximo 7 de abril.



En entrevista, Omar García Morín director deportivo de la Etapa by Le Tour de France, expresó que “es un evento de nivel mundial en el cual tratamos de capitalizar la experiencia del Tour de Francia alrededor del mundo”.



Asimismo, detalló que la elección del puerto de Acapulco como sede se debió a que “es uno de los centros turísticos más visitados de todo el país y se busca resaltar la belleza de la ciudad”.

García Morín resaltó que la competencia tiene un límite de mil 500 competidores y está abierto para ciclistas élite y amateur. Los que se inscriban, deberán seguir ciertos lineamientos.

Dicha competencia contará con dos etapas “larga y corta” las cuales constan de 140 y 75 kilómetros de distancia, respectivamente y se deben cumplir en un tiempo estimado de seis horas 30 minutos (etapa larga) y tres horas 30 minutos (etapa corta).



La ruta que se seguirá llevará por nombre “la vuelta a la laguna” y se subiera una parte de la escénica, posteriormente el Viaducto Diamante. Después se incorporará a la carretera Pinotepa Nacional y la vuelta será por la parte de Barra Vieja. De ahí se culminará en el Forum Mundo Imperial y los corredores que vayan a la etapa larga, tendrán que dar una segunda vuelta para completar los 140 km.



Las categorías están abiertas a partir de la mayoría de edad (18 años) en rangos de 10 años, es decir 18-30, 30-40, 40-50, 50-60 y 60 y mayores en ramas tanto varoníl como femenil y aplican para las dos etapas.



Para el 2018 el primer evento será el 7 de abril en Acapulco, posteriormente el día 30 de septiembre será la segunda sede en la CDMX y para finalizar el 25 de noviembre será la Etapa Querétaro.



Se informó que el ex ciclista español Pedro Delgado será el embajador en La Etapa Acapulco by Le Tour de France.