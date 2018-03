2018-03-20 16:21:51 | AP | Manchester, Inglaterra

Ante la incertidumbre, jugadores ingleses buscan ganarse su boleto a Rusia.

Inglaterra aún no tiene clara su convocatoria para Rusia. FOTO: Especial.



A menos de tres meses de la Copa del Mundo, al menos la mitad de la formación titular de Inglaterra para su primer partido sigue siendo incierta.

Eso hace los próximos partidos amistosos contra Holanda e Italia claves para el técnico inglés Gareth Southgate — y también para un grupo de jugadores que de otra manera habrían visto los encuentros como una distracción en medio de una etapa crucial de la campaña a nivel de clubes.



Los días en que la selección inglesa estaba cargada de superastros de la Liga Premier y la formación titular se elegía sola son algo del pasado.



El once titular para su duelo más reciente — un amistoso contra Brasil el 14 de septiembre — incluyo a solo cinco jugadores que serían considerados titulares en sus clubes: Kyle Walker, Harry Maguire, Ryan Bertrand, Eric Dier y Jamie Vardy.



Remontándonos al último partido competitivo de la selección, la situación fue la misma. Para la victoria en las eliminatorias sobre Eslovenia el 5 de octubre que le dio a Inglaterra el pase al Mundial en Rusia, solamente cinco titulares lo eran en sus clubes: Walker, Bertrand, Dier, Raheem Sterling y Harry Kane.



Eso significa que hay mucho en juego en las próximas semanas para jugadores que buscar impresionar a Southgate y ganarse un boleto a Rusia.



ARQUERO

Quizás la mayor preocupación para Inglaterra.

Joe Hart ha sido el fijo de Inglaterra por casi toda la década, pero perdió confianza desde que Pep Guardiola lo dejó irse de Manchester City en agosto de 2016. Un período en préstamo en el Torino de la Serie A italiana la campaña pasada estuvo plagado de errores y Hart estuvo relegado a la suplencia en West Ham desde finales de noviembre hasta el último partido del club.

Jack Butland (Stoke) y Jordan Pickford (Everton), sus posibles reemplazados, han cometido pifias en partidos recientes en la Premier y juegan para equipos de flojo nivel en los últimos meses. Southgate convocó a Nick Pope, quien ha brillado para Burnley, pero su inexperiencia en el plano internacional hace enormemente riesgoso probarlo como titular.



ZAGUEROS CENTRALES

Ayudaría a quienquiera que sea seleccionado en la puerta tener un par experimentado de zagueros centrales delante de él. Pero no será así.

Los cinco jugadores en el último equipo de Southgate que pueden jugar en la defensa central tienen apenas 27 actuaciones internacionales _ y John Stones tiene 23 de ellas.

Sin embargo, Stones es actualmente el cuarto en la jerarquía del City. Joe Gonmez juega como lateral derecho en Liverpool. James Tarkowski (Burnley) y Alfie Mawson (Swansea) son unos recién llegados a la selección. Maguire es la otra opción y cada vez más se ha destacado en la titularidad. Los experimentados Chris Smalling y Gary Cahill no asoman en los planes de Southgate.



MEDIOCAMPO

Ésta fue una vez uno de los puntos fuertes de Inglaterra. ¿Recuerdan cuando Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes y Michael Carrick estaban compitiendo por puestos? Pero es ahora un mar de mediocridad, al menos en comparación con las potencias mundiales.

Southgate experimentó con una defensa de cinco en los amistosos contra Alemania y Brasil en noviembre, lo que significa que usó a Dier y Jake Livermore como medios de contención. Hay competencia también de Jordan Henderson, Jack Wilshiere y el recién llegado Lewis Cook, pero la medular sigue siendo un área de preocupación para Inglaterra.

Las opciones de mediocampista ofensivo parecen mejores, con Dele Alli y Jesse Lingard probablemente por encima Adam Lallana, que ha tenido una campaña plagada por lesiones con Liverpool.



DELANTERO SUPLENTE

Con Harry Kane fuera a causa de una lesión en un tobillo, los amistosos que se avecinan ofrecerán indicios de a quién Southgate considera su mejor delantero suplente con vistas a la Copa del Mundo.

Marcus Rashford es una de las opciones, pero no ha jugado mucho en esa posición esta campaña con Manchester United.

Danny Welbeck, plagado por lesiones, es un jugador marginal para Arsenal en estos días, así que parece que Jamie Vardy está en la mejor posición para beneficiarse de la ausencia de Kane.