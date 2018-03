Muere ‘Sudan’, el último macho de rinoceronte blanco del norte que quedaba en el mundo

Sudan ha muerto y con él ha sucumbido el último macho de rinoceronte blanco del norte que quedaba en el mundo. La subespecie norteña tiene los días contados. Solo quedan con vida dos hembras: Najin, hija de Sudan, y Fatu, su nieta. Las dos residen en la reserva natural keniana de Ol Pejeta, donde vivía desde 2009 el que pasará a la historia como el último rinoceronte blanco del norte macho auténtico que pisó la tierra. Ha quedado su semen para intentar inseminar con él a su propia descendencia y procurar que la especie no se extinga. Pero es muy difícil.



El estado de salud de Sudan, de 45 años, había empeorado en los últimos meses. El animal no había podido recuperarse totalmente de la infección que sufría en su pata derecha."Su enfermedad empeoró significativamente en las últimas 24 horas; era incapaz de ponerse de pie y lo estaba pasando muy mal", ha informado hoy, martes, en un comunicado la reserva Ol Pejeta. El equipo de este recinto natural, junto al del veterinario del zoológico checo Dvur Králové y al Servicio de Conservación de la Fauna keniana (KWS), decidieron someterlo ayer a eutanasia.

#UPDATE 'Sudan', the last male northern white rhino, has died in Kenya at the age of 45, leaving only two females of his subspecies alive https://t.co/8T6OX4L0wU pic.twitter.com/uxB74IKZzM — AFP news agency (@AFP) 20 de marzo de 2018

"Sudan será recordado por su memorable e inusual vida", estimó la reserva, que ha explicado que en los años 70 consiguió sobrevivir a la extinción de su especie y fue trasladado al zoológico Dvur Králové, en la República Checa. Al final de su vida consiguió volver a África, a la reserva natural situada en Laikipia, en el centro-oeste de Kenia, donde ha muerto.



Sudan alcanzó gran popularidad después de una campaña lanzada en la red social Tinder por los responsables de Ol Pejeta para conseguir los 9 millones de dólares necesarios para desarrollar las técnicas de fertilización asistida válida para estos animales.



"Soy único. Soy el último rinoceronte blanco macho en el planeta Tierra. No quiero parecer un aprovechado, pero el destino de mi especie depende, literalmente, de mí. Actúo bajo presión. Mido 1,82 metros y peso 2.267 kilos, por si esto importa", describía en su perfil.

Unfortunately, Sudan’s death leaves just two female northern white rhinos on the planet; his daughter Najin and her daughter Fatu, who remain at Ol Pejeta. — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de marzo de 2018

Durante años, la caza furtiva de estos animales ha contribuido a su inminente extinción, ya que sus cuernos se pagan a precios superiores al oro en el mercado asiático debido a supuestas propiedades curativas y afrodisíacas, algo que lo convierte en un producto codiciado.



En diciembre de 2017, un comité formado por veterinarios, ecologistas y expertos en fauna salvaje de Kenia, República Checa, Reino Unido y Sudáfrica se reunió para tratar de salvar la vida del último espécimen vivo de rinoceronte blanco macho del norte. Sudan era demasiado viejo para aparearse, por lo que la única esperanza para mantener con vida a la especie era la fecundación artificial, algo que hasta hoy nunca se ha intentado con rinocerontes.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de marzo de 2018

La esperanza ahora es que las dos hembras puedan ser inseminadas con semen procedente de machos de rinoceronte blanco del sur. La reserva ha anunciado en su cuenta de Twitter que ha recogido material genético de Sudan (esta subespecie goza de mejor salud y su número se mantiene, aunque con dificultades) con el objetivo de "intentar la reproducción del rinoceronte blanco del norte a través de las tecnologías celulares avanzadas".

Sudan will be remembered for his unusually memorable life. In the 1970s, he escaped extinction of his kind in the wild when he was moved to Dvůr Králové Zoo. Throughout his existence, he significantly contributed to survival of his species as he sired two females. — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de marzo de 2018