Diputados cambian de partido para mantenerse vigentes

Seis diputados renunciaron a sus grupos parlamentarios para formar parte de Morena: Canek Vázquez antes del PRI; Jorge Miguel García, Humberto Cortés Sevilla, Marco Antonio Martínez Quintanilla, los tres antes del PAN; Simey Olvera Bautista, antes del PRD; y Miguel Ángel de la Fuente antes de Movimiento Ciudadano.



AM Hidalgo cuestionó a los legisladores locales sobre sus renuncias a los partidos que los llevaron al Congreso local y estas fueron sus respuestas.



DESCARTA CANEK SER UN DIPUTADO DEL PARTIDO DEL NO



Canek Vázquez, legislador local, descartó que ahora sea un diputado del partido del no, como llamó anteriormente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual, dijo, racionalizó sus votaciones en tribuna del Congreso de Hidalgo.



Durante entrevista, tras dar a conocer su postura desde la tribuna sobre su renuncia al PRI y su inclusión a Morena, Canek Vázquez argumentó que se abstuvo de votar las iniciativas del Poder Ejecutivo en materia económica al tener reservas.



Canek Vázquez



Agregó que Manlio Fabio Beltrones respeta las decisiones de sus amigos, en cuanto a su renuncia al PRI.

Descartó que este cambio sea para seguir cobrando en el erario público. “Como lo dije en tribuna, creo en la alternancia y más pronto que tarde llegará a los cinco estados de la República donde no la ha habido”.



MANTENGO LA IDEOLOGÍA: JORGE GARCÍA



Jorge Miguel García Vázquez, quien ahora forma parte de la bancada de Morena, señaló que renunció a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), más no a la ideología.



“No se renuncia a valores de nada, el PAN es un partido que dentro de su doctrina ha manejado al humanismo político (…) son valores universales aplicados a la parte política”.



Jorge Miguel García

El ex militante panista puntualizó que aún debe conocer a fondo la ideología que maneja el instituto político del que hoy forma parte, Morena, tras argumentar que “tenemos que empaparnos más del tema progresista liberal y además ir conociendo a profundidad sus postulados”.



García Vázquez, señaló que aún no se integran las comisiones a la que pertenecerá cada legislador; asimismo, señaló que no existe el registro de diputados que busquen una reelección.



El ahora militante de Morena no descartó la integración de otros legisladores,” se podrán integrar y serán bienvenidos (…) todavía hay tiempo para que se puedan sumar a este proyecto”, finalizó.



NO ES PARA MANTENERME VIGENTE: SIMEY OLVERA



Simey Olvera Bautista negó que su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sea para mantenerse vigente en la vida política ahora con Morena, pues aseguró que su reciente postulación a la candidatura federal por el distrito de Actopan es para abonar a un proyecto de nación y no uno personal.



Sin embargo, la ahora diputada local de Morena reveló que durante su paso en el PRD “no fui respaldada del todo porque venía de la sociedad civil”, aunque “sí me convocaban a los eventos partidistas pero… como no aboné en las corrientes partidistas traté de ser institucional, pero fue muy difícil”, indicó.



Simey Olvera Bautista



En cuanto a su trabajo legislativo y partidario, dijo que su aportación consistió en posicionamientos en temas anticorrupción, inseguridad y cultura. En este último tema, mencionó, “tengo iniciativas en la mesa que no me han aprobado, pero con esta nueva bancada vamos a estar presentes porque ahora somos la segunda fuerza política”, añadió.

Finalmente, a la pregunta sobre la aportación que hará a Morena, la legisladora apuntó que habrán posicionamientos de los temas en la agenda de Morena, discutirán y propondrán proyectos legislativos que den mayor certidumbre a la población.



VAN A VER NUESTROS RESULTADOS: MARTÍNEZ



Marco Antonio Martínez, quien suplió a Cipriano Charrez en el Congreso local a finales de diciembre pasado, aseguró que su cambio de facción política se debió a que en el PAN ya no los dejaban trabajar.



Al cuestionarlo sobre su salida del albiazul, dijo que fue porque no lo dejaban trabajar como quería, “nos abren la posibilidad de trabajar porque en otros lugares nos cerraban las posibilidades. Vamos a trabajar con este nuevo grupo parlamentario y van a ver nuestros resultados”, dijo.



Marco Antonio Martínez



Aún desconoce los ideales de Morena, pero asegura tienen ganas de trabajar y que tienen ventaja, ya que en su distrito hay gran presencia del partido que tiene como candidato a López Obrador.

“Estamos iniciando en este partido, vamos a conocer, vamos a adentrarnos. Nos abren la posibilidad de trabajar, nos abren sus puertas y tenemos ganas de trabajar. Ellos son muy fuertes en el Valle del Mezquital, ahí trabajaremos con la gente”, agregó.



DE LA FUENTE OMITE DAR DECLARACIÓN



En tanto, el diputado Miguel Ángel de la Fuente prefirió no dar declaración alguna ya que aseguró que lo haría a través de un comunicado de prensa.



Por otra parte, AM Hidalgo no localizó a Humberto Cortés para que declarara sobre su llegada a Morena.