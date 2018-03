Hartos de la delincuencia, locatarios de El Palmar amenazan con linchamientos

Locatarios y vecinos de la colonia El Palmar de Pachuca, acusan de inseguridad y robos continuos en la zona, situación que, puntualizaron, agudizó al iniciar este año.



A través de mantas, los colonos expresan su rechazo a quienes han hurtado sus pertenencias, la consigna advierte: "Ratero, si te agarramos te vamos a linchar. Vecinos del Palmar unidos contra las ratas".



Tres dueños de comercios de la zona que platicaron con AM Hidalgo, indicaron que desde enero y hasta finales de febrero han sido víctimas de extorsión y robo, por lo que advirtieron, harán "justicia por su propia mano" en caso de que no actúen autoridades tanto municipales como estatales.





"A todos nos ha pasado, hay banditas, muchas, pero realmente quién sabe, pero ahora si ya se van armar de valor los vecinos y como nos toque", dijo la dueña del local Pastes Bety Tejeda.



La comerciante señaló que los rondines policíacos son comunes en la zona, "pasan las patrullas aquí, es una colonia muy transitada, pero hasta ahí".



Otro caso es el un vendedor de tortas que comercia su producto en la calle Iztaccíhuatl, quien refirió que ha sido víctima de hostigamiento.



"Andan pidiendo su uso de cuota, su uso de suelo, llegan en bolita a molestar", señaló el comerciante que decidió omitir su nombre.





Asimismo, refirió que han realizado juntas vecinales y con los dueños de comercios, quienes han colocado las mantas en los edificios.



"Dijimos ya basta, vamos a unirnos (...) porque ya habíamos denunciado".



El último de los testimonios, corresponde a una tienda de regalos en donde robaron dos ocasiones cerca de 15 mil pesos en el mes de febrero.



"Si la seguridad no hace nada, yo no voy a dejar que me roben, porque me ha costado", dijo uno de los afectados.



Los comerciantes refirieron que han recolectado cerca de 40 firmas de locatarios para lograr seguridad y vigilancia en la zona.