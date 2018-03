Contexto político

Manlio Fabio Beltrones criticó duramente a quienes buscan cambiar de partido pero no de sistema político, pues no ayudan a resolver la crisis de gobernabilidad y rendición de cuentas. Declaración que viene a cuenta porque el día de ayer, su ex secretario particular, su pupilo, su hijo político, Canek Vázquez, se integró a la bancada de Morena en el Congreso estatal. Previamente había presentado su renuncia al instituto político que le dio todo desde su ingreso al partido en 1994.



Canek quien nunca ha ganado una representación popular en su vida, se trazó una ruta para cumplir su más grande sueño, gobernar Hidalgo, para ello, primero tendría que hacer carrera legislativa, y su padrino de lujo Beltrones, le consiguió en bandeja de plata un lugar privilegiado en la lista plurinominal a diputados federales.



El hoy legislador local se convirtió en un activo de piedra y sacó la cartera para que se hablara de lo mucho que hacía por su distrito, hasta presumía que contaba con dos casas de asistencia, donde mucho se recibía, pero nada se resolvía. Quizá la comodidad de su departamento en la calle de Rubén Darío, en la zona residencial de Polanco en la CDMX, valuado en alrededor de 2 millones de dólares, no le permitió comprometerse sinceramente con las demandas de los hidalguenses.



Tampoco tuvo la voluntad, en sintonía con la obligación moral como representante popular de radicar en el estado sino hasta hace poco, y solo porque la residencia es un requisito de elegibilidad electoral.





Canek ayer se sumó a la bancada de Morena en el Congreso local, con su acción mató a su padre político, puso en entredicho todo lo que representa su mentor. A Morena le da igual, recibe toda la ralea, con la finalidad de sumar votos. No importa que el activo que se lleva sea de piedra.



Manchar el sello beltronista, poco importó, el apellido del sonorense es una mala sombra en la consecución de los intereses que la oportunidad demanda.



Con su acción, Canek no afecta al partido que le vio crecer, a quién más afecta es a él mismo. Hoy inicia su camino solo, pero lo empieza en calidad de traidor y cualquiera esperará, evidentemente, que lo vuelva a hacer, pues quien traiciona una vez traiciona toda la vida.