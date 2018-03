Crean huerto orgánico en asilo de ancianos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jóvenes del Comité de Acciones por México (CAME), en coordinación con Electoral del Tecnológico de Monterrey campus Irapuato (FEITESM) realizaron una visita a las instalaciones del Asilo de Ancianos Casa Hogar La Paz, esto con la finalidad de convivir con las personas de la tercera edad, así como implementar un proyecto sostenible para esta casa de asistencia que consiste en un huerto orgánico.Durante su estancia en este lugar, los jóvenes plantaron un árbol frutal simbólico por La Paz, además realizaron un taller de Germinación de Semillas el cual resultó de gran interés para varios ancianitos que fueron motivados por los chicos de esta fundación.“El objetivo principal de este programa es fomentar en los alumnos el sentido humano y la innovación en beneficio de la sociedad, así como invitarlos a que realicen acciones de corazón sin esperar recompensa alguna, si no que disfruten cada instante ayudando al prójimo”, dijo el presidente de CAME, Josué Cano Padrón.Por su parte, la ingeniero Karina Hernández García, Directora de Liderazgo y Vivencia Estudiantil del FEITESM dijo: “Este es una gran labor para los jóvenes porque se desarrollan como personas y como emprendedores de liderazgo para un bien común ante la sociedad”.Además de impartir este taller de Germinación de Semillas, los jóvenes convivieron con los adultos mayores e hicieron conciencia de la importancia de brindar un granito de arena a quienes más lo necesitan.Por último, Cano Padrón reiteró la invitación a todos los jóvenes e instituciones educativas llevar a cabo programas de Acción Social en beneficio de la Ciudad.