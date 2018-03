Una capitana muy 'Fiera'

de jugar como futbolista profesional y ser capitana del equipo de sus amores, el León.No hay un solo minuto en que Lety deje de mostrar la pasión que tiene por el futbol. Lo expone con la lealtad que profesa a la playera de la Fiera y lo reafirma con los goles que ha podido marcar dentro de la cancha (siete en este).Con 22 años cumplidos, la también estudiante de Sicología de la Universidad Iberoamericana de León, ve en el futbol su futuro. Trata de no preocuparse por el tope salarial en la Liga MX Femenil (2,500 pesos al mes) y se concentra en cumplir sus próximos objetivos: lograr un título como esmeralda y ser seleccionada nacional.Que nos apoyen de parte del equipo varonil, que vean nuestros partidos y con esas felicitaciones, son cosas que me dejan muy contenta.am:Me pusieron de lateral en el primer torneo y la verdad me sentía muy desadaptada porque nunca había defendido. Aportar más al frente es lo que se me da, ahí muestro un poco más mis capacidades y me siento mucho mejor de volante.am:Siempre se nos ha exigido el conseguir los resultados, pero creo que todavía estamos en un proceso de adaptación, aunque sí tratamos de satisfacer a la institución y más a nosotras mismas para lograr los resultados.am:Cada vez es más el apoyo, ya se nos está dando el gimnasio, los entrenamientos en Casa Club; en los viajes también te quedes en concentración en un hotel, pero también se acercan para exigirnos resultados.am:En un principio todas sabíamos que iba a haber un tope salarial, pero nosotras no nos caemos anímicamente, sino que aprendemos de eso para crecer, para demostrar en la cancha y que eso lo vea la directiva para que se tengan mayores salarios.am: Hemos demostrado esa pasión por hacer las cosas, no se veía mucho que las mujeres demostráramos esa garra por el futbol; a veces nos veían un poco más femeninas dentro de la cancha, pero creo que hemos demostrado lo que amamos al futbol.am:Hay cierto pique con las otras jugadoras, pero siempre nos cuidamos como equipo; si vemos que una jugadora se quiere ir a pelear con la rival, la tratamos de calmar. Creo que hemos demostrado en la Liga Femenil, que peleamos más por el balón que contra la otra jugadora, eso es lealtad al futbol.am: Creo que llegamos siendo amateurs y en el cambio a profesional nos costó mucho la adaptación, pero creo que no hemos tenido un retroceso, sino un avance y ahora tenemos esa actitud de salir a la cancha a ganar.am: Yo me veo con el León, con un gran compromiso de hacer un gran papel tanto individual como en equipo para lograr una mayor competencia y que en los próximos torneos, nos vean como un equipo fuerte y seamos de las que están arriba peleando y que podamos lograr ese campeonato.am: Sí, un sueño es ganar un campeonato en León, pero también es llegar a la Selección, ese sería mi más grande sueño.