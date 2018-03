EL MILLÓN 400 MIL

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diego Sinhué y Ricardo Anaya no se mueven un milímetro de la meta: obtener un récord de un millón 400 mil votos en Guanajuato. A Ricardo Sheffiled ni lo mencionaron.El candidato presidencial del PAN-PRD-MC reiteró que “Guanajuato tiene la máxima prioridad para nosotros en este proceso electoral”. Espera obtener aquí un margen que le permita competir y ganar.El PAN todito arropó ayer a Diego en su registro. El leonés repitió varias veces “yo estoy listo”, para transmitir confianza a fin de enfrentar la campaña y, sobre todo, la responsabilidad de gobernar Guanajuato.En primera fila su anterior acérrimo rival interno, el senador Fernando Torres Graciano; y tres ex gobernadores: Juan Manuel Oliva Ramírez, también hace un rato crítico del “dieguismo”; el senador Juan Carlos Romero Hicks; y Carlos Medina Plascencia, convertido en el “gurú” del proyecto de gobierno de Diego Sinhué. El único ausente fue Luis Alberto Villarreal García, a quien mantienen en ascuas con su candidatura a diputado.En el patio del IEEG esperaron los simpatizantes para escuchar a Diego y Anaya. Y adentro, para el breve momento de entrega de documentos, pasaron lista los diputados locales, diputados federales, alcaldes, y quienes se alistan para salir a campaña con candidatos a algún cargo de elección popular. En primera fila estuvo el alcalde de León, Héctor López Santillana, quien espera mañana ser ungido a la reelección.Ahí, ya sumado de lleno a la campaña de Diego también asistió el regidor José Luis Manrique, otrora mano derecha de Ricardo Sheffield; y Allan León, quien asumirá la diputación que deje Sheffield. Los “fernandistas” como Vicente Esqueda, Libia Dennise García y Jorge Espadas, todos ahí, institucionales.Ayer PAN, PRD y MC levantaron la mano a su candidato Diego. Ahora falta conocer si finalmente se concreta el revés a la coalición del PAN y PRD a ayuntamientos y cada quien se rasca con sus uñas.En vaya lío innecesario se metió ayer el candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, cuando inició el lunes compartiendo un mensaje en tuit con la leyenda: “Ser responsables, cumplir con nuestras obligaciones”, acompañado con una imagen de una mujer con su hija lavando los trastes. Ups.Ya sabrá usted las reacciones que el mensaje provocó e hizo que el candidato lo borrara. Después escribió otro mensaje que decía: “Reconozco el papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad y siempre he impulsado la superación de las mujeres en todos los ámbitos. Lamento que un post anterior haya sido interpretado de manera contraria, y me disculpo por ello”.La vocera del PRI en León, Verónica García Barrios, lamentó en su tuit “que quién se encarga de manejar las redes del candidato aún que este tipo de imágenes y mensajes es lo que las mujeres ya no queremos y menos necesitamos. Por cierto soy muy responsable y lo que menos hago es lavar los trastes”.La diputada local del Partido Verde Ecologista, Beatriz Manrique Guevara, también cuestionó: “¿Si no lavo los platos no cumplo con mis obligaciones?, ¿si una hija no lava los platos con su mamá, no cumple con sus obligaciones? ¿lavar los platos es obligación de las mujeres?Para los “gerardistas” es tema anecdótico. La dirigente estatal del Organismo de Mujeres Priístas (ONMPRI), y regidora por Celaya, Monserrat Vázquez, comentó: “Creemos en @Gerardo_Sanchz_, el compromiso y lucha solidaria que ha demostrado con las MUJERES cuenta más”. Con el correr de la campaña este mal tuit tal vez no sea recordado pero pues ¿qué necesidad? pa’ como están las cosas.Los priístas de Guanajuato están borrados de las primeras posiciones (las que llegan) en las listas plurinominales federales. Fernando Pacheco Martínez, dirigente del sindicato petrolero en Salamanca, está en la posición 12 al Senado, y el purimense Héctor Pérez en el 29 a la Cámara Baja. No existen.La ex alcaldesa de León y diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, ya pactó con el candidato presidencial Pepe Meade Kuribreña y su equipo aparecer en la estructura de campaña con un encargo de Coordinadora de Estrategia Municipal. No tardan en hacer el anuncio y tranquilizar los ánimos rebeldes de la tricolor.Después de tanto anuncio por fin hoy presentan la “Marca Ciudad León”. Después de tanto anuncio por fin hoy presentan la "Marca Ciudad León". La idea es potenciar la imagen de la ciudad más allá de sede de negocios, sino promover León de manera integral, como ciudad con visión de futuro, educación, innovación, tecnología y en la diversificación de su industria.El Consejo Rector lo integrarán: Héctor López Santillana, alcalde; Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora de Turismo de León; el regidor Alejandro Alaniz; y los ciudadanos: Eduardo Lomelín, Hugo Villalobos, Ana Sofía Ayala, Gabriel Pérez Navarro, David Cashat Padilla, Benjamín Zermeño Padilla y Eduardo Bujaidar Muñoz.