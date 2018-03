Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La semana pasada, en un par de programas -de radio ambos- me llamó la atención la serie de bondades que generará el CPTPP para la industria en México.El momento que más captó mi atención fue cuando el funcionario habló de las ventajas que tendrá para industrias como el calzado y vestir, fue ahí cuando dije: “ya no entiendo nada”, al buscar apoyo en los industriales del calzado me di cuenta que ellos tampoco entendían nada, o mejor dicho, me aclaraban que en efecto, no todo es tan positivo como se ha venido mencionando.La firma del Grupo Asesores en Economía y Administración Pública -GAEAP- al frente de Alejandro Gómez Tamez, compartió detalles de un modelo econométrico en el que trabaja para demostrar que el impacto que se informó previo a la firma del también conocido como TPP11 y del que se puso en la mesa en la pasada reunión de los industriales del calzado con el funcionario federal de economía, sigue siendo igual de preocupante y peligrosa para sectores que generan en México el empleo de 1.2 millones de personas.Por darle un dato sobre el trabajo elaborado por GAEAP, por cada millón de dólares en que aumentan las importaciones de las ramas de actividad antes mencionadas, se pierden en México 26 empleos directos en esas mismas ramas.Por otro lado, si el PIB de México en dichos sectores de actividad aumenta en 18.5 millones de pesos (valores de 2013), se crean 35 empleos directos en esas mismas ramas de actividad.Gómez Tamex puntualiza que dichos datos son más que reveladores porque se puede inferir que, si con todo y que las fracciones sensibles quedarán con un arancel de 0% en plazos que van de 13 a 16 años, en 5 años las importaciones de textil, vestido, cuero y calzado aumentan en 20%, se perderán en México un total de ¡12 mil 622 empleos directos!Si en una década las importaciones aumentan en 40%, se perderían al menos 28 mil 700 empleos directos en estas ramas de actividad.Un dato más que remarca el también presidente ejecutivo de la CICEG, es que si el gobierno federal impulsa a estas ramas de actividad, se podrían crear miles de empleos adicionales, sobre todo en las zonas donde éstos hacen más falta.Detalla que con los incentivos fiscales correctos y los apoyos de programas como el PPCI (Programa para la Productividad y Competitividad Industrial) se podrían dar las inversiones para que se reconvierta la industria y pueda crecer con mayor competitividad.“Si de lo que se trata es de crear empleos, resulta mucho mejor incentivar la industria nacional que abrir las fronteras a países que tienen todo tipo de ventajas desleales (subsidios, dumping, sueldos de miseria, entre otros).” ¿Está de acuerdo?Querétaro es el Estado líder del Bajío al encabezar los rankings de oferta de departamentos en renta y venta, lo mismo que de las casas, de acuerdo con el reporte de Lamudi.Javier García, director regional del portal inmobiliario con presencia en 13 países, nos compartió que en vivienda vertical después de Querétaro aparece San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes; mientras que en casas, Guanajuato se posiciona en el segundo peldaño, San Luis Potosí y Aguascalientes en tercero y cuarto, respectivamente.En el reporte centrado en el panorama de los Estados del Bajío y sobre todo orientado a un mercado de nivel medio, medio alto, es precisamente el que muestra mayor crecimiento debido a que son los directivos de transaccionales los que buscan un hogar para permanecer mientras laboran en alguna armadora o alguna compañía de autopartes.De las casas en venta en el Bajío, Aguascalientes tiene el precio promedio más accesible, en este año las casas se comercializan en 2 millones 150 mil pesos promedio.Le sigue Zacatecas con 2 millones 320 mil pesos promedio; luego aparece Guanajuato que coloca sus casas a la venta en 2 millones 890 mil pesos; San Luis Potosí en 3 millones de pesos; y cierra Querétaro que ofrece un precio promedio de 3 millones 700 mil pesos.En la oferta de casas en renta, lamudi.com.mx reporta que San Luis Potosí y Querétaro tienen los costos promedio más altos al posicionar el alquiler mensual de una casa en 19 mil 335 pesos y 20 mil 600 pesos promedio respectivamente, y es Aguascalientes el más accesible con 12 mil pesos promedio.Si usted está pensando comprar un departamento en el Bajío, Aguascalientes es Estado que de acuerdo al reporte le ofrecerá los precios más bajos con un costo promedio de un departamento en venta de 850 mil pesos; en Querétaro la inversión promedio que tendrá que hacer es 2 millones 645 mil pesos; en San Luis Potosí, 2 millones 355 mil pesos; y en Guanajuato 1 millón 880 pesos promedio.Para el cierre de este año, la producción de huevo se estima llegue a las 2.8 millones de toneladas, significando un aumento del 3% con respecto a 2017.La Unión Nacional de Avicultores que preside César Quesada Macías, proyecta que el consumo per cápita en el país será de 22.8 kilogramos, permitiendo que se mantenga como el primer consumidor de huevo en el mundo.La unión al frente de Quesada Macías registra que en este año prácticamente se logrará duplicar la producción de huevo desde la entrada del TLCAN en 1994 cuando era de 1.4 y ahora será de 2.8 millones de toneladas.La industria de huevo en México se concentra principalmente en Jalisco con un 55%, Puebla 15%, Sonora 8%, La Comarca Lagunera 5%, Yucatán 5%, Nuevo León 3% y Guanajuato 2%.