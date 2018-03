Dueños aún no reclaman a pitbull que defendió su hogar

“Tenemos ya algunas solicitudes y peticiones (de muchas personas que los quieren), pero primero tenemos que contactar a sus dueños y si los propietarios no los reclaman o no los quieren, nosotros los estaremos dando en adopción a otra familia”, confirmó Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Epidemiología y Sanidad, de la Dirección de Salud.

La Secretaría de Salud de León informó, quieny su compañera siguen en resguardo de Centro de Control y Bienestar Animal ; se afirmó que no han sido reclamados por sus dueños.Aunque ambos canes siguen bajo observación y en vigilancia de rabia, por otros seis días más, los dueños de las mascotas aún no han ido para que se los regresen , de no hacerlo al final del plazo de observación, podrían ser dados en adopción.Asimismo, el encargado dijo que los perros, se encuentran en buen estado de salud y son atendidos por médicos veterinarios zootecnistas.