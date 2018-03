Nace un nuevo proyecto, asegura Sheffield

Hoy en el @IEEG. Presentación de Solicitud de Registro de la Candidatura a la Gubernatura del Estado de Guanajuato por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por @MORENA_Gto , @pesgtoprensa y @ptgto ante consejeras, consejeros y secretaria ejecutiva de este Instituto. pic.twitter.com/tadyXDGE1j — IEEG (@IEEG) March 20, 2018



"Soy candidato que encabeza un renacimiento democrático, económico, social y cultural en el Estado", dijo Sheffield Padilla.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de su registro como candidato oficial de Morena-PT-PES a la Gubernatura de Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla aseguró que siempre hablará con la verdad y por ello comentó que se debe empezar por reconocer que Guanajuato no es Disneylandia, hay muchos problemas y retos que afrontar.Expresó que sería un Gobernador que mañana construya un nuevo estilo de gobierno con auténtica austeridad republicana,Y señaló será un Gobernador que arduamente para eliminar la desigualdad, pobreza extrema y analfabetismo.Sheffield dijo que su verdadero contrincante es Miguel Márquez , es contra él que estará peleando en la contienda electoral ya que burócratas fueron amenazados con perder el empleo si no ivan al registro de Diego SInhué Rodríguez Vallejo El ex panista Ricardo Sheffield Padilla será el candidato de Morena-PT-PES a la Gubernatura y hoy se registrará de forma oficial.Fue el 17 de marzo cuando se hizo oficial la candidatura de Sheffield.