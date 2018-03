Errores frecuentes que dañan la salud dental de tus hijos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La caries dental es la enfermedad crónicaUn poco más de la mitad (un 55%) de los niños latinos de origen mexicano de entre 2 y 11 años de edad, presentaron caries en sus dientes de leche o primarios, un porcentaje que superó las cifras de los niños afroamericanos (45%) y anglosajones (39%).Esos resultados fueron arrojados por laque se realizó de 1999 a 2004.Otros aspectos a tener en cuenta son las creencias sobre la salud oral que, sugieren los expertos entrevistados para este artículo.Un grupo de expertos en odontología infantil, radicados en Estados Unidos, señalan errores comunes quegocen de una óptima salud oral.Los dientes de leche son también muy importantes porque guían a los dientesLa caries aparece en los dientes comoEl dentista debe eliminar el tejido dañado y enfermo y posteriormente, rellenar el diente con alguna pasta o amalgama especial.En la siguiente lista se incluyen otras precauciones sugeridas por los expertos paraNo debes compartir cucharas, tenedores, servilletas, cepillos de dientes, ni ningún otro utensilio con tus hijos.. Es preferible colocar en una cuchara un poquito del contenido para probarlo.Es mejor dejar que la comida se enfríe sola.En lugar de eso, lávalo rápidamente con agua bien caliente y sécalo con una toalla de papel.Esta demostración de afecto tan común entre algunos padres, la desaconsejan los expertos porque la gran cantidad de bacterias que los adultos tenemos en la boca pueden transmitirse al niño.La Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica (AAPD por sus siglas en inglés) recomienda que los niños acudan por primera vez al dentista al cumplir su primer año.Otro de los problemas más comunes que Ramos de la UCLA ha identificado entre sus pacientes latinos es el uso de pasta dental sin flúor, un mineral que refuerza el esmalte dental haciéndolo más resistente a la caries.Varios estudios demuestran que la fluoración del agua potable previene la caries en unque cuentan con sistemas de agua potable en Estados Unidos, tienen agua fluorada.Es imposible que los niños pequeños se cepillen los dientes de manera correcta por sí solos. La mayoría de ellos se meten el cepillo a la boca con la única intención de chupar o comerse la pasta de dientes,Es común que los papás se olviden de limpiar la lengua de los niños cuando les cepillan los dientes., señala el dentista pediátrico Ramos.El cepillado adecuado y con regularidad ayuda a eliminar la mayor parte de la placa dental. Sin embargo,Los dientes de los bebés y niños pequeños suelen no estar pegados entre sí, de manera que no es necesario usar el hilo dental entre esos dientes porque el cepillo entra en esos espacios.El jugo, la leche de fórmula o materna que se mantienelo que aumenta las probabilidades de la aparición de caries.Existe una relación directa entre el consumo de azúcar y la caries dental., especialmente los que tienen una consistencia pegajosa que pueden adherirse con más facilidad a los dientes.Al comer tu niño muchas veces al día, mantiene una excesiva producción de ácidos que atacarán sus dientes.Los expertos advierten que entre comidas debes evitar darle alOfrécele refrigerios nutritivos y que no sean nocivos para los dientes como los siguientes:(comer un pedazo de queso después de cada comida ayuda a contrarrestar la acción de los ácidos producidos por los alimentos ricos en carbohidratos que se ingirieron en la misma comida).o bacterias de diversos tipos que se consideran beneficiosas para el cuerpo y que contrarrestan la bacteria nociva en la cavidad oral y el tracto digestivo.(como el apio o la zanahoria).(en lugar de jugos).