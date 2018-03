Sale de su casa y lo asesinan

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Unal salir de su casa en la; se presume que los agresores ya lo esperaban.En dos días seguidos, en este caso la víctima perdió la vida.El hecho fue alrededor de las 5 de la tarde, se cree que cuando el hombre salió de su domicilio ubicado en la calle Allende, ya era esperado por los agresores.El cuerpo quedó a unos pasos de la casa, entre la banqueta y la vía de circulación, ante la mirada de familiares y vecinos, quienes identificaron a laEn primera instancia se informó que recibió varios disparos y estaba herido, pero al arribo de los cuerpos de rescate se notificó que ya no contaba con signos vitales.Omar fue herido enpor lo que a pesar de la intervención, ya no fue posible el traslado para que recibiera atención.En la zona se encontraron algunos casquillos percutidos, aunque no se determinó el calibre del arma que se utilizó en el ataque en contra de Omar.Elementos de Seguridad Pública se encargaron de acordonar el área, mientras llegaba personal de la Unidad de Homicidios, luego de que el Ministerio Público fue notificado para que se hicieran cargo de la situación.Hasta el cierre de esta edición, no se tenía información de los responsables, ya que se estima que en ese momento no había ningún testigo, por lo que se desconoce la mecánica de los hechos.Luego de la intervención de peritos, fue la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo), para retirar el cuerpo y trasladarlo a realizar la necropsia de ley.El domingo por la noche, por la calle 5 de mayo, una pareja fue lesionada a balazos, cuando los tripulantes de una camioneta los atacaron y ayer se registró la ejecución de Omar afuera de lo que al parecer era su casa.