Apuestan por Internet marcas guanajuatenses

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las marcas locales de calzadoEn un recorridopor internet.De las marcas consultadas,Esto no es privativo de grandes corporativos,es una tienda en línea.Este canal de venta contrasta con su tienda física, la cual se ubica,Otra de las compañías que aprovechan los diferentes canales de venta yLa tienda no sólo, dibujos y una zona de pasarela.Por otro lado, de las treinta firmas consultadas,Entre los que tienen planes de abrir ventas en internet, colaboradores de la factoríaEspecialistas refieren que Guanajuato tiene una gran oportunidad para la transacción en línea, considerando que lo que más se vende a nivel nacional es el sector moda, que incluyeEn el Estado,por debajo de Puebla y Veracruz.Otras entidades alcanzan este porcentaje, entre ellosDespués del Estado de México y CDMX, Jalisco y Nuevo León ocupan el tercer y cuarto lugar, pero su cifra no rebasa el, realizado por la asociación de Internet.El estudio refiere que el 51% de los compradores en línea tienen entreEn 2016, el comercio electrónico en el país fue deTres de cuatro mexicanos realizaron una compra en línea en los últimos tres meses, es decir, elDentro de las categorías de mayor interés,Durante 2017, fecha en que se realizó el estudio,