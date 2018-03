Desfalco por dos millones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como resultado de la revisión del ejercicio fiscal de los recursos del Ramo 33 durante 2016, ladeterminó que en ely por ello emitió cinco responsabilidades penales.El informe de laya fue revisado por lay sólo falta que el Pleno lo apruebe para que se instruya de nueva cuenta a laa presentar las denuncias correspondientes a la actual Administración, encabezada porLa mayoría de las responsabilidades implican al. De hecho, la responsabilidad por mayor monto (está relacionada con un proceso de licitación por la construcción de 400 cuartos adicionales en diferentes comunidades del municipio, realizadas por la constructora Jaden S.A. de C.V.Y es que, se aceptó la propuesta de la empresa, pero no hay un anexo de propuestas, con lo que se interpreta que la compañía no indicó el importe total de ésta.En el informe se advierte que no hubo las mismas condiciones para todos los contratistas, pues lo importes de todas las propuestas que participaron incluyeron IVA, mientras que la empresa ganadora no lo hizo. En esas circunstancias fueron eliminadas dos compañías.Otras empresas con las que también se observaron irregularidades fueronresponsables del ejercicio de recursos del