Esto es lo que sabemos de la serie de Luis Miguel

Varios detalles acerca de la serie dese han dado a conocer, aunque lo que aún no se revela es la fecha de estreno.Aquí te presentamos algunos datos sobre el programa:-Izan Llunas, nieto de Dyango e hijo de Marcos Llunas, será el encargado de interpretar a Luis Miguel cuando era niño. Diego Boneta protagonizará la historia.-Paulina Dávila interpretará al primer amor de Luis Miguel, Issabela Camil.-Oscar Jaenada será Luis Rey, el papá de Luis Miguel. El actor español ha cosechado buenos comentarios con su trabajo.-JuanPa Zurita y Camila Sodi también formarán parte del elenco.-La serie estará disponible en Netflix, para América Latina y España.-Luis Miguel ha estado al pendiente de la producción desde que se gestó la idea.-Para interpretar a Luis Miguel, Diego Boneta se aclaró el cabello, usó una prótesis entre los dientes y tomó clases de canto en España para llegar al tono de "El Sol".-Humberto Hinojosa dirigió once episodios de la serie y Natalia Beristáin, dos.-Stephanie Salas y Aracely Arámbula no quieren que sus nombres aparezcan en la historia.-En la serie se tocarán tragedias personales de Luis Miguel, como la desaparición de su madre y los problemas con su padre, Luis Rey.-Jorge "El Burro" Van Rankin y Luis Miguel se reencontraron después de 22 años, pues el conductor fue invitado a participar en la serie.