"(El ambiente) la verdad difícil, hemos pasado por un tiempo complicado porque no hemos sido regulares, hemos sido muy intermitentes, y sobre todo en el tema de localía estamos en deuda porque tenemos al público, la cancha y todo para poder sacar mejores resultados", dijo





"La verdad estoy muy preocupado en todo ese tema (del Mundial), creo es importante para mí, el hecho de estar acá y poder participar, voy a intentar hacerlo con más tiempo y espero que todo salga bien".

El descanso en lapor lale está sirviendo apara tomar un respiro y analizar por qué las cosas no están saliendo confirme a lo planeado, en especial cuando juegan en el Estadio Corregidora.El mediocampista peruanoconsidera que psicológicamente algo les afecta cuando son locales.Y agregó que "(no ganar en casa) yo lo atribuyo a muchos aspectos, más el psicológico que nos pasa al principio por la ansiedad de querer tener un resultado positivo, eso a veces juega en contra, ir a tratar con esa desesperación a veces no hace que las cosas fluyan y que podamos estar concentrados en lo que es el partido, pero tenemos un tiempo para trabajar y reflexionar, afinar detalles"Por otra parte, el jugador peruano participa con la Sub 20 del Querétaro cuando no es tomado en cuenta en Liga con el objetivo de mantenerse en ritmo, aunque puntualizó que a él le agrada jugar un poco más a la ofensiva y en esta temporada le han pedido más labores de marca, además espera tener más minutos en la cancha con el objetivo de ser llamado por Perú para disputar la Copa del Mundo.