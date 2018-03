Denuncian acoso sexual en camiones

“Desconozco que otras quejas han recibido otras áreas, pero las quejas que ha recibido tu servidora sí tiene qué ver con manoseos en los camiones e incluso a través de redes sociales hay quejas de mujeres que señalan haber sido fotografiadas o tomadas en vídeo de manera incisiva”, comentó.



“Nosotros no tenemos reportes de parte de los operadores, yo desconozco si ellos tengan un reporte en ese sentido”, señaló.



“Aquí en Guanajuato no se puede implementar algo en ese sentido. (...). Vuelvo a recalcar es una situación de educación”, finalizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Usuarias delinformó la regidoraaunque segúnlos concesionarios no han recibido algún reporte de este tipo por parte de sus choferes.Según la regidoravarios han sido los reportes que recibe por mujeres que señalan ser víctimas de acoso al usar el servicio del transporte.Uno de los casos más recientes fue una denuncia que se hizo a través de redes sociales en donde una mujer puso en evidencia a un hombre quien supuestamente le tomó fotografías, sin que la víctima se diera cuenta.Pese a ello el concesionarioaseguró que hasta el momento no tienen del conocimiento de estos casos.Ante la petición de la regidora de capacitar a choferes para actuar de forma inmediata ante el reporte de acoso en la unidad; Neal Ávalos comentó que legalmente el transportista no tiene la facultad para actuar en contra del presunto acosador.Aunque este tipo de actos cada vez es más común en los camiones, no hay un reglamento o ley que dictamine en contra de quien cometa acoso, pese a ellos, el concesionario comentó que una alternativa podría ser implementar lugares referenciales sólo para mujeres aunque hizo especial énfasis de que en Guanajuato es imposible implementar el proyecto por lo que insistió reforzar los valores desde el seno familiar.