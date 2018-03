Ruth va por la Alcaldía de Guanajuato por el PRI

“Se informó que la terna estuvo conformada por Ruth Lugo, Yolanda Murillo y Avelina Aguilar González. Quien se llevó la votación fue Ruth Lugo”, comentó una militante priista consultada por am Express.

En una elección entre militantes y ex presidentes municipales del, los participantes eligieron aIntegrantes del PRI comentaron a am Express que la noche del domingo en las instalaciones del Comité Estatal del PRI, sesionaron militantes del partido, quienes mediante una elección democrática selecionaron aLos priistas consultados porcoincidieron en que la reunión se realizó en las instalaciones del partido, en donde se propuso una terna para seleccionar a la candidata.Entre los asistentes a la reunión estuvieron José Luis Camacho Trejo Luna, Eduardo Knapp, “Chilo” de la Peña, Luis Felipe Luna Obregón, Luis Felipe Luna Dominguez, Juan Villaseñor y Luis Fernando Gutiérrez Márquez, entre otros priistas.Aunque por ahora los priistas evitaron emitir declaraciones, porque será el Comité Ejecutivo Estatal, así como el Municipal, quienes en las próximas horas emitan la declaración oficial al respecto.Por otra parte, trascendió que la planilla está conformada hasta ahora pormientras que en la tercera posición se incluirá a Eduardo Gutiérrez Reyes Retana, ex titular de Desarrollo Económico Municipal.Quienes se quedaron fuera por la alcaldía fueronquienes hasta ahora tampoco han emitido una declaración al respecto.